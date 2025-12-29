La segunda parte de la temporada final de Stranger Things llegó a Netflix y muchos fans expresaron una queja común sobre el personaje que más peso ganó este año.

De manera inesperada, uno de los principales motores de la trama es Holly Wheeler, interpretada por la actriz británica de 14 años Nell Fisher. Holly, la hermana menor de Mike (Finn Wolfhard) y Nancy (Natalia Dyer), fue secuestrada y llevada al Otro lado por el demonio Vecna. En el nuevo grupo de episodios, logra escapar con la ayuda de Max, el personaje de Sadie Sink, y de Derek, interpretado por Jake Connelly.

Sin embargo, parte del público cuestionó que el aumento del tiempo en pantalla de Holly afectó su disfrute general de la serie, sobre todo porque redujo la presencia de varios integrantes históricos del elenco.

“Creo que muchos de los problemas de Stranger Things 5 se resolverían si eliminaran la trama de Holly y Derek y la reemplazaran por cualquier otra cosa”, escribió un usuario en X. “Hay demasiados personajes, las edades no cierran y se desperdicia tiempo valioso”.

Otro comentario fue más contundente: “Me encanta #StrangerThings, pero no me importa tanto Holly Wheeler, especialmente cuando los personajes originales casi no aparecen en pantalla. ¿Qué sentido tiene entonces?”.

Otro fan se preguntó: “Sin ánimo de ofender a Holly, ¿por qué tiene más tiempo en pantalla que los chicos principales…?”.

En Reddit, muchos seguidores de Stranger Things plantearon dudas similares.

“¿Por qué Holly recibe tanto tiempo en pantalla?”, escribió un usuario. “Once queda relegada y prácticamente no tiene participación. Y no solo ella: también Hopper, Joyce y otros personajes. Incluso diría que se trata de un problema de trama, porque no coloca a los personajes principales de siempre en el centro de la historia”.

Nell Fisher y Sadie Sink en ‘Stranger Things’ ( Netflix )

Otros espectadores incluso plantearon que la repentina relevancia de Holly podría estar sentando las bases para una serie derivada de Stranger Things centrada por completo en su personaje.

“Durante cuatro temporadas, Holly estuvo en segundo plano por decisión narrativa”, señala una publicación en Reddit. “En la temporada final, pasa de estar en segundo plano a ocupar un lugar central de forma repentina, con mucho peso narrativo y un tiempo en pantalla llamativo, pese a la falta de construcción previa. Al mismo tiempo, personajes históricos ven sus tramas aceleradas o reducidas, lo que hace que el foco sobre Holly resulte desproporcionado. Más que un cierre, da la sensación de que Netflix está dejando puertas abiertas para el futuro mientras la historia principal sigue inconclusa”.

Sin embargo, el equipo de la serie aseguró que el mayor protagonismo de Holly respondió a necesidades narrativas, y no a factores externos.

“Poner a Holly en el centro no solo nos permite explorar y apoyar a un nuevo personaje, sino que también es muy coherente a nivel temático, porque en muchos sentidos esta serie siempre trató sobre la infancia, sobre la vulnerabilidad de la inocencia, pero también sobre su poder”, explicó el director Shawn Levy en Tudum, el sitio oficial de Netflix. “Todos vimos crecer a estos chicos y tenemos una conexión muy visceral con los personajes de Stranger Things”.

Los dos primeros bloques de la temporada final ya están disponibles en Netflix, mientras que el episodio final, de duración extendida, llegará el 31 de diciembre.

En su reseña del primer tramo de la temporada, el crítico Nick Hilton escribió que la serie sigue siendo “divertida e inmersiva”, aunque expresó dudas sobre si logrará un cierre a la altura en su desenlace.

Traducción de Leticia Zampedri