Estrella de ‘Stranger Things’ responde a rumores de episodio secreto tras petición de 280.000 fans

Un integrante del elenco de Stranger Things salió a responder rumores sobre un supuesto “episodio secreto”, en medio de versiones infundadas que aseguran que los capítulos más recientes del exitoso drama de Netflix fueron “manipulados”.

La segunda parte de la quinta temporada llegó a la plataforma el 26 de diciembre. Además, dejó planteado el escenario para un final extendido que se estrenará en Año Nuevo, el jueves 1 de enero.

Sin embargo, los seguidores expresaron numerosas quejas. Por una parte, algunos sostienen que los episodios carecen de avances importantes. Por otra, los guionistas de la serie se vieron obligados a aclarar qué ocurrió con una pareja muy querida, tras la confusión generada por una escena en particular.

En medio de los comentarios de descontento, un documento anónimo difundido en internet afirmó que los episodios más recientes habrían sido alterados. Además, la teoría dio origen a una petición en línea que exige la publicación de “material inédito”.

Ahora, Randy Havens, quien interpreta al profesor Scott Clarke en Stranger Things, abordó los rumores a través de una publicación en Instagram.

En una historia publicada en su cuenta, respondió: “No existe un ‘Snyder Cut’ de la serie, por favor no crean todo lo que dice cualquier imbécil en internet”.

La persona detrás de la petición en Change.org, que hasta la mañana del lunes 29 de enero había reunido unas 280.000 firmas, sostiene: “Creo que los episodios tenían más contenido y no lo vimos, ya sea porque Netflix o el equipo de Stranger Things lo recortaron. Este fue un proceso de 10 años y esto es lo que recibimos”.

“Debieron haber eliminado muchas escenas del volumen 2 y de nuestros personajes queridos. Creo que, como fans, deberíamos alzarnos y tomar la iniciativa para conseguir ese material y tomar la decisión”.

open image in gallery Gaten Matarazzo y Joe Keery en ‘Stranger Things’ ( Netflix )

Uno de los firmantes de la petición escribió: “No esperamos AÑOS para recibir una temporada recortada y descuidada. Algunas personas dejaron de pasar tiempo con familiares y amigos para ver un volumen incompleto y muy, muy pobre”.

Otro comentario señaló: “Se siente vacío y creemos que merecemos ver cómo esta historia debía terminar realmente, con todos nuestros personajes queridos”.

open image in gallery Publicación de Havens en Instagram ( Randy Havens/Instagram )

La Liga de la Justicia de Zack Snyder es la versión del director estrenada en 2021 de la película de superhéroes lanzada originalmente en 2017.

Su estreno se produjo tras años de peticiones de los fans, decepcionados con la versión final dirigida por Joss Whedon, quien asumió el proyecto cuando Zack Snyder se retiró durante la posproducción tras la muerte de su hija.

Los creadores de Stranger Things, Matt Duffer y Ross Duffer, ya habían señalado que no buscan cerrar la serie con un giro drástico de personajes.

“No es Juego de tronos. No estamos en Westeros. Me encanta Juego de tronos, pero es un tipo de serie muy distinto”, dijo Matt a The Hollywood Reporter.

“No habrá una situación como la Boda Roja. Creo que en el final ocurren cosas muy sorprendentes, pero no intentamos impactar ni molestar a nadie”, agregó. “Espero que, cuando la gente llegue al cierre, sienta que lo que sucede es inevitable y que no resulte doloroso, sino satisfactorio”.

Traducción de Leticia Zampedri