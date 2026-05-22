Jason Lewis, actor conocido por su papel en Sex and the City, volvió a las redes sociales después de pasar los últimos tres años dedicado a un proyecto secreto.

El actor, de 54 años, recordado por interpretar a Jerry “Smith” Jerrod, el joven y atractivo novio de Samantha Jones, personaje de Kim Cattrall, en la última temporada de la serie y en sus dos películas, rompió su largo silencio este jueves con un video publicado en Instagram acompañado por el mensaje: “Después de tres años, llegó el momento”.

Mientras caminaba por una playa cuya ubicación no reveló, Lewis explicó: “Hace tres años me mantuve alejado de las redes y de los focos. No porque no tuviera nada que decir, sino porque estaba trabajando en algo importante”.

“Era uno de esos proyectos creativos que te absorben por completo, y decidí entregarme a eso”, agregó y, aunque no reveló detalles del proyecto, aseguró que se trata de un trabajo que necesita llegar “a las personas indicadas”.

open image in gallery Jason Lewis no ha aparecido en pantalla desde la temporada final de ‘Midnight, Texas’, de NBC, en 2018 ( Getty )

“Todavía sigo trabajando en eso”, agregó Lewis. “Pero ya avancé lo suficiente como para sentir que era el momento de volver y mostrar un poco de lo que estuve haciendo. Muy pronto habrá más novedades”.

El regreso del actor fue celebrado por fans y celebridades en los comentarios de la publicación, entre ellas Selma Blair.

“Qué bueno verte”, escribió la actriz junto a un corazón azul.

“Sea lo que sea en lo que estés trabajando, aquí estoy para apoyarte. Te mando toda la buena energía”, comentó otra seguidora.

Otros usuarios reaccionaron con GIFs de Samantha Jones, el icónico personaje de Sex and the City.

open image in gallery Lewis es conocido principalmente por interpretar a Jerry “Smith” Jerrod en ‘Sex and the City’ ( Getty )

Pasaron casi diez años desde la última aparición importante de Jason Lewis en pantalla, cuando participó en la temporada final del drama Midnight, Texas de NBC en 2018.

En 2020, el actor prestó su voz al personaje de Lance en la película animada independiente Palm Swings. Según IMDb, su próximo proyecto —actualmente en posproducción— es una película titulada Restaveks, dirigida por Ramses Jimenez. Sin embargo, no está claro si ese es el proyecto al que hizo referencia en su reciente video de Instagram.

Lewis se sumó a Sex and the City en el segundo episodio de la sexta y última temporada, y su personaje, Smith, un actor en ascenso, terminó convirtiéndose en la relación más duradera de Samantha, pese a la resistencia inicial de ella a involucrarse con un hombre más joven.

La pareja permaneció junta hasta el final de la serie y también en la primera película derivada, Sex and the City (2008), antes de separarse en Sex and the City 2 (2010).

Entre el cierre de la serie y las películas, Lewis apareció en distintos papeles secundarios en producciones televisivas como Charmed, How I Met Your Mother, House, CSI y Brothers & Sisters. Más tarde participó en un episodio de The Bold and the Beautiful en 2012 y en la serie india Beauty and the Baker.

Traducción de Leticia Zampedri