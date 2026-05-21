Netflix confirma el final de una de sus series más exitosas tras seis temporadas

Netflix pondrá fin a Emily en París, una de las series más populares de la plataforma, con una sexta y última temporada, según confirmó su creador.

La producción, protagonizada por Lily Collins como Emily Cooper, una ejecutiva de marketing estadounidense que se muda a París por trabajo, cerrará su historia entre Grecia y Mónaco, donde el personaje finalmente enfrentará su búsqueda del amor verdadero.

Al anunciar la noticia, el creador de la serie, Darren Star, aseguró a Variety que trabajar en el proyecto fue “una experiencia inolvidable”.

“Mientras comenzamos la última temporada, estoy profundamente agradecido con Netflix, Paramount y, sobre todo, con los fans que nos acompañaron en este increíble viaje. Tenemos muchas ganas de compartir este capítulo final con ustedes”, expresó. “Gracias por permitirnos formar parte de sus vidas, inspirar sus sueños de viaje y su amor por París. ¡Siempre tendremos a Emily en París!”.

Por su parte, Collins publicó un video en Instagram este jueves en el que prometió a los seguidores una despedida “a lo grande” para el cierre de las aventuras europeas de Emily.

open image in gallery Emily (Lily Collins) junto a su novio italiano Marcello (Eugenio Franceschini) en la quinta temporada ( Netflix )

“Todo el elenco y el equipo están dando lo mejor para que esta última temporada sea una despedida inolvidable, y ya comenzamos las grabaciones”, dijo Collins. “Tengo muchas ganas de todo lo que viene y de celebrar con ustedes el cierre más elegante hasta ahora”.

Aunque la serie debutó en París en 2020, con el paso de las temporadas se transformó en una producción cada vez más paneuropea, con Emily repartiendo su vida entre París y Roma, mientras atravesaba distintos romances en ambas ciudades.

La temporada más reciente terminó con Emily enfrentando una importante decisión: quedarse en Roma junto a su novio italiano Marcello, interpretado por Eugenio Franceschini, o regresar a su antigua vida en París.

En la escena final, Gabriel, el interés amoroso intermitente de Emily, interpretado por Lucas Bravo, le envió una postal para invitarla a una escapada a Grecia. Además, el personaje reveló que dejó su restaurante en París y aceptó un nuevo trabajo como chef en un yate.

Netflix también confirmó el regreso de varios integrantes centrales del elenco para esta sexta y última temporada, entre ellos Ashley Park, Lucas Bravo, Lucien Laviscount, Samuel Arnold, Bruno Gouery y Andrew Fleming.

open image in gallery Lily Collins se despedirá de Emily Cooper en la sexta y última temporada de la exitosa serie de Netflix ( Netflix )

A pesar de las críticas divididas, Emily en París sigue siendo uno de los grandes éxitos de Netflix. La temporada más reciente acumuló 26,8 millones de visualizaciones en todo el mundo en apenas 11 días y logró entrar en el Top 10 de series más vistas en 91 países.

Según datos de la plataforma, la primera temporada fue vista por 58 millones de hogares durante sus primeros 28 días tras el estreno en 2020.

Aunque en sus comienzos la serie fue celebrada por su tono ligero y adictivo, las temporadas más recientes recibieron críticas más tibias debido a sus tramas repetitivas y a las decisiones erráticas de Emily, que generaron frustración entre parte de la audiencia y la crítica.

En su reseña de dos estrellas para The Independent, la crítica Katie Rosseinsky señaló que la serie recurre a varios estereotipos para retratar a los intereses amorosos europeos de Emily.

open image in gallery Desde 2020, ‘Emily en París’ ha narrado las aventuras de una ejecutiva de marketing estadounidense que busca el amor y el éxito profesional en Europa ( Netflix )

“La capacidad de Emily para atraer hombres que parecen representar todos los estereotipos posibles del país que visita sigue siendo insuperable”, escribió Rosseinsky. “Marcello es el clásico galán alto, moreno y atractivo, muy unido a su madre, trabaja para la empresa familiar de cachemir y considera que un día perfecto consiste en buscar trufas en el bosque. Él y su familia, por supuesto, están retratados con la sutileza de un comercial de pasta”.

Luego añadió con ironía: “Ya espero la inevitable futura temporada en la que Emily termine enamorada de un torero español o de un empleado sueco de Ikea llamado Karl Karlsson que maneja un Volvo”.

El cierre de Emily en París se suma a otra reciente despedida anunciada por Netflix. Días atrás, la plataforma confirmó que la próxima quinta temporada de El abogado del Lincoln, el drama legal protagonizado por Manuel García-Rulfo, también será la última.

Por ahora, se espera que la temporada final de Emily en París llegue a finales de 2026.

Traducción de Leticia Zampedri