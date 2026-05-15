Dubái inaugura una playa exclusiva para mujeres dentro de un proyecto costero de 811 millones de dólares

Dubái inauguró la primera playa privada del mundo exclusiva para mujeres abierta las 24 horas, un espacio que contará con personal íntegramente femenino y permitirá incluso realizar actividades nocturnas en el mar.

La nueva playa se encuentra en Al Mamzar, al noreste del emirato, y abrió sus puertas este mes tanto para residentes como para turistas.

El sector cuenta con cercos que garantizan la privacidad, estrictas normas que prohíben tomar fotografías y sistemas inteligentes de vigilancia y seguridad.

La playa forma parte del proyecto de renovación de Al Mamzar Corniche, impulsado por el Gobierno de Dubái para ampliar la infraestructura costera y modernizar las playas públicas de la ciudad.

Según las autoridades, el proyecto integra una cartera de desarrollos frente al mar valuada en 3.000 millones de dirhams dentro del plan maestro de expansión de playas públicas del emirato.

Aunque en Emiratos Árabes Unidos ya existen sectores exclusivos para mujeres o jornadas reservadas solo para ellas, esta es la primera playa femenina del país con funcionamiento permanente las 24 horas.

El espacio ocupa unos 125.000 metros cuadrados y contará únicamente con trabajadoras mujeres, incluidas guardavidas y personal de seguridad. Además, tendrá áreas de juegos infantiles a las que podrán ingresar niños menores de seis años acompañados por uno de sus padres.

Las torres de vigilancia con salvavidas y un avanzado sistema de iluminación buscan fomentar el uso de la playa también durante la noche.

El municipio de Dubái estima que, una vez completada la segunda fase del paseo marítimo de Al Mamzar, la zona podría recibir hasta siete millones de visitantes por año.

Badr Anwahi, director ejecutivo de la Agencia de Instalaciones Públicas del municipio, aseguró que el proyecto busca “redefinir la experiencia de playa como un destino activo y atractivo durante todo el día”.

“Su inauguración representa un paso clave en la creación de playas públicas de alta calidad que combinan diseño moderno, experiencias integradas y participación comunitaria”, agregó.

Actualmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido recomienda evitar viajes no esenciales a los Emiratos Árabes Unidos.

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Traducción de Leticia Zampedri