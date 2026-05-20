Stephen Colbert adelanta cómo será su vida después del último programa de ‘The Late Show’

Stephen Colbert no piensa detenerse demasiado en la cancelación de The Late Show. De hecho, apenas termine la grabación del programa del jueves, se enfocará en un importante momento familiar.

El conductor de televisión, de 62 años, quien este lunes comenzó su última semana al frente del late show, reveló en una reciente entrevista que su hermano Tommy se casará el sábado.

Según contó a la revista People, todos sus hermanos y sus respectivas parejas asistirán a la grabación del último episodio. Después, la familia viajará junta a Washington D. C.

“Al día siguiente, la atención ya no estará puesta en mí”, comentó Colbert. “Todo girará en torno a mi hermano y eso es mucho mejor”.

Además, el presentador adelantó que la celebración será animada: “Vamos a emborracharnos y cantar”.

open image in gallery El episodio final de ‘Late Show’ con Stephen Colbert se emitirá este jueves por CBS ( Getty )

“Todos creemos que cantamos bien”, bromeó Colbert. “Ese es el gran problema de nuestra familia, sobre todo de los hombres. De verdad pensamos que tenemos buena voz. Vamos a emborracharnos y cantar en la pista de baile. ¡Va a ser increíble!”.

El comediante, ganador de varios premios Emmy, también destacó otro importante momento familiar: su hijo menor, John, presentó recientemente su tesis universitaria antes de graduarse este lunes en la Universidad de Yale.

Colbert tiene tres hijos adultos —Madeleine, Peter y John— junto a su esposa, la productora Evelyn Colbert, con quien está casado desde 1993.

The Late Show, uno de los programas más emblemáticos de CBS, llegará a su final este jueves después de 33 años al aire. El ciclo debutó en 1993 con David Letterman y, más tarde, Colbert tomó la conducción en 2015.

La cadena anunció la cancelación el pasado julio mediante un comunicado en el que describió a Colbert como “insustituible” y atribuyó la decisión a motivos financieros.

Sin embargo, la cancelación generó polémica porque se anunció pocos días después de que Colbert criticara públicamente a Paramount, empresa matriz de CBS, por llegar a un acuerdo de 16 millones de dólares con Donald Trump a raíz de una demanda que acusaba al programa 60 Minutes de editar de forma engañosa una entrevista de 2024 con la entonces vicepresidenta Kamala Harris. Tras conocerse la noticia, varias figuras políticas y celebridades sugirieron que la decisión podría haber tenido motivaciones políticas.

open image in gallery Stephen y Evelyn Colbert están casados desde 1993 ( Getty )

La senadora demócrata Elizabeth Warren, invitada habitual del programa, cuestionó públicamente los motivos de CBS y aseguró que “Estados Unidos merece saber si el programa fue cancelado por razones políticas”.

En una publicación en X, Warren aseguró que CBS canceló el programa apenas tres días después de que Colbert criticara a Paramount, empresa matriz de la cadena, por alcanzar un acuerdo de 16 millones de dólares con Donald Trump, al que calificó como “un soborno”. La senadora acompañó el mensaje con un fragmento del programa en el que el conductor cuestionaba públicamente a la compañía.

Durante ese segmento, Colbert expresó su descontento con la situación: “Como alguien que siempre se sintió orgulloso de trabajar en esta cadena, me siento ofendido. Y no sé si algo podrá reparar mi confianza en esta empresa”. Luego añadió entre bromas: “Aunque, si tuviera que adivinar, diría que 16 millones de dólares ayudarían”.

El último episodio de The Late Show with Stephen Colbert se emitirá este jueves a las 11:35 p. m., hora del este, por CBS.

Traducción de Leticia Zampedri