Estrella de ‘The Pitt’ lidera protesta en el Capitolio por reformas para trabajadores de la salud

Noah Wyle salió en defensa de los trabajadores de la salud después de pasar décadas interpretando a médicos en televisión y mostrando los desafíos que enfrenta el sector.

El actor, ganador del Emmy por su trabajo en The Pitt, participó este jueves en una manifestación frente al Capitolio, en Washington D. C., junto a su madre, una enfermera retirada de ortopedia y quirófano, profesionales de la salud y legisladores de ambos partidos para reclamar políticas que mejoren las condiciones del personal médico.

“Esto no tiene nada que ver con política”, afirmó Wyle, de 54 años, durante la protesta. “El cáncer no es partidista. Un derrame cerebral no es partidista. Un niño con fiebre en medio de la noche no es partidista. Y quienes cuidan de esos pacientes no deberían tener que suplicar por el apoyo básico de un sistema que ellos mismos sostienen”.

Después de escuchar los discursos de médicos y enfermeros, el actor subió al escenario visiblemente emocionado, justo después de la intervención de su madre, Marjorie Speer, a quien abrazó antes de comenzar a hablar.

“Hablar después de mi madre ya es difícil en cualquier lugar. Hacerlo en una manifestación de trabajadores de la salud frente al Capitolio de Estados Unidos es casi imposible”, comentó.

Luego quiso dejar en claro desde qué lugar hablaba: “No soy médico. No soy enfermero. No formo parte del personal sanitario al que tanto admiro. Soy actor. Soy hijo de una enfermera que dedicó 50 años de su vida a cuidar a otras personas, y pasé décadas intentando hacer justicia a lo que ella y todos ustedes hacen. Esa es la única credencial que tengo hoy”.

open image in gallery Noah Wyle interpreta al Dr. Robby en ‘The Pitt’ ( HBO )

open image in gallery Noah Wyle encabezó una manifestación en Washington D. C. en apoyo a los trabajadores de la salud junto a su madre ( AFP/Getty )

La manifestación buscó presionar al Congreso para que avance con tres proyectos de ley destinados a mejorar las condiciones de los trabajadores de la salud.

Entre ellos figura la Ley de Atención Sanitaria Humana, que otorgaría créditos fiscales federales a profesionales médicos que trabajen en zonas con escasez de personal; la Ley de Protección para Proveedores de Salud Dra. Lorna Breen, enfocada en financiar programas de salud mental y bienestar; y la Ley de Libertad de Expresión para Profesionales de la Salud, pensada para proteger de represalias a quienes denuncien irregularidades en sus lugares de trabajo.

Wyle, quien interpreta al doctor Michael “Robby” Robinavitch en el drama médico de HBO Max The Pitt, construyó gran parte de su carrera alrededor de personajes ligados a la medicina. Antes de eso, dio vida durante 11 temporadas al doctor John Carter en la exitosa serie ER.

En distintas entrevistas, el actor explicó que suele inspirarse en testimonios de profesionales reales para retratar de forma más precisa las presiones del sistema sanitario.

“Lo que aprendí con estas series, y lo que me acompaña hasta hoy, es que la medicina ya es suficientemente difícil por sí sola, pero gran parte del daño viene de todo lo que la rodea”, afirmó durante la manifestación.

Al cerrar su discurso, envió un mensaje directo a los trabajadores de la salud: “Sé que no necesitan otro discurso sobre lo importantes que son. Lo que necesitan es apoyo”.

Traducción de Leticia Zampedri