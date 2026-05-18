El protagonista de ‘The Boys’ habla sobre la impactante muerte de su personaje: “Hice lo mejor que pude”

Aunque ya estaba claro que la temporada final de The Boys no dejaría a todos con vida, la última muerte en la serie impactó especialmente a los fans.

En el penúltimo episodio, Frenchie —el personaje interpretado por Tomer Capone— murió tras enfrentarse a Homelander (Antony Starr) para proteger a Kimiko (Karen Fukuhara), su compañera y gran amor.

Capone, de 40 años, habló sobre la despedida de Frenchie en el séptimo episodio, emitido el miércoles 13 de mayo, y confesó que todavía no logra verlo completo.

“Lo siento demasiado cercano. Estoy muy apegado al personaje”, contó en una entrevista con Variety. “Frenchie fue parte de mi vida durante cinco temporadas. Nunca había interpretado a alguien por tanto tiempo y, sinceramente, todavía me cuesta verlo”.

open image in gallery Frenchie murió en el episodio más reciente de ‘The Boys’ ( Prime Video )

“Nunca me había pasado sentir algo así. Me da ansiedad verlo y pensar en todo lo que me va a generar”, confesó. “Seguimos en contacto y todavía nos vemos, así que una parte de mí siente que nada terminó. Creo que aún no caigo en que esta es la última temporada y que todo llegó a su final”.

Capone también admitió que le habría encantado seguir interpretando a Frenchie, aunque entiende que la muerte del personaje cerró por completo esa etapa.

“Es una sensación nueva para mí. Entregué todo lo que tenía y ahora simplemente ya no hay regreso”, aseguró.

El actor dio vida a Frenchie desde el estreno de The Boys en 2019. Su personaje, un ex traficante de armas marcado por la culpa, encontraba una oportunidad de redención al unirse al grupo de vigilantes.

Aunque la despedida seguramente dejará golpeados a muchos fans, el creador de la serie, Eric Kripke, explicó que la muerte de uno de los protagonistas formaba parte del plan desde hace tiempo.

“Sabíamos que uno de los chicos de The Boys tenía que morir”, declaró a The Hollywood Reporter.

open image in gallery Tomer Capone admitió que aún no puede animarse a ver su episodio final ( Getty )

“No puedes hacer que el público crea en una posible victoria si tus protagonistas no tienen que pagar un costo enorme. Siempre pensé que El Señor de los Anillos y Game of Thrones entendieron eso perfectamente”, señaló Kripke. “Las historias avanzan cuando los personajes atraviesan pérdidas reales, porque así funciona también la vida”.

El creador de The Boys explicó además que buscaba una muerte que golpeara emocionalmente tanto a los personajes como a la audiencia. Desde muy temprano, supo que Frenchie era la opción más dolorosa debido al vínculo que construyó con Kimiko.

“Sabíamos que eso iba a causar el mayor impacto emocional posible, y sentíamos que debía ocurrir. Sin el sacrificio de Frenchie, ellos no tenían posibilidades reales de ganar”, afirmó.

La quinta y última temporada de The Boys se emite actualmente en Prime Video. A comienzos de mayo, Kripke también reconoció que recibió fuertes críticas en redes sociales por parte de algunos fans, quienes acusaron a la serie de incluir episodios “de relleno”.

“Yo les respondo: ‘¿Qué esperan? ¿Una gran batalla en todos los episodios?’”, comentó.

El episodio final de The Boys llegará a Prime Video el miércoles 20 de mayo.

Traducción de Leticia Zampedri