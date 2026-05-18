Jacob Elordi enfrenta críticas por conducir pese a la lesión que lo apartó del jurado de Cannes

Jacob Elordi quedó envuelto en una ola de críticas luego de que circularan fotos tomadas por paparazzi en las que aparece manejando un automóvil, pese a haberse bajado del jurado del Festival de Cannes 2026 por una lesión en el pie.

El actor australiano, de 28 años, había sido anunciado como integrante del jurado oficial presidido por el director Park Chan-wook. Sin embargo, pocos días antes del inicio del festival, el 12 de mayo, sufrió una fractura en el pie que lo obligó a renunciar a su participación.

Según trascendió, las exigencias físicas del evento, que incluían traslados constantes entre proyecciones, ruedas de prensa, sesiones fotográficas y las habituales subidas por las escalinatas del Palais des Festivals, hicieron imposible que continuara en el cargo.

Pero la gravedad de la lesión comenzó a ser cuestionada después de que la popular cuenta de espectáculos Deuxmoi difundiera imágenes de Elordi conduciendo un auto junto a Timothée Chalamet, Kendall Jenner y Kylie Jenner como pasajeros.

“¿Cómo puedes rechazar la oportunidad de ser uno de los jurados más jóvenes de Cannes por una lesión en el pie y después aparecer manejando con otras tres personas que podrían haber conducido por ti?”, escribió un usuario en X, calificando la situación como una “gran contradicción”.

open image in gallery Jacob Elordi originalmente figuraba entre los candidatos para integrar el jurado de la competencia del Festival de Cannes ( AFP via Getty Images )

“Y aun así, Skarsgård fue después de haber sufrido un derrame cerebral”, comentó otro usuario, en referencia a Stellan Skarsgård, quien sufrió un ACV en 2022. Durante un panel en la apertura del festival, el actor sueco de 74 años reconoció que tenía dificultades para caminar. “Tuve un derrame cerebral y subir las escaleras de este lugar realmente cuesta”, contó.

Otros usuarios, sin embargo, defendieron a Elordi y señalaron las exigencias físicas del festival. “Las escaleras de Cannes no son ninguna broma. No hay rampas ni opciones accesibles”, escribió una persona en X, argumentando que la lesión del actor “podría haberse agravado si asistía”.

“Se puede manejar con un pie fracturado”, respondió otro usuario, mientras que alguien más justificó la decisión de Elordi y aseguró que también “tiene derecho” a equilibrar el trabajo con su vida personal y tomarse un descanso.

open image in gallery Elordi actualmente protagoniza la tercera y supuesta última temporada de ‘Euphoria’ ( HBO )

Elordi, quien actualmente participa en la tercera temporada de Euphoria, iba a integrar un jurado presidido por el director surcoreano Park Chan-wook y compuesto además por figuras como Stellan Skarsgård, Demi Moore, Chloé Zhao, Ruth Negga, la cineasta belga Laura Wandel, el director chileno Diego Céspedes, el actor Isaach De Bankolé y el guionista escocés Paul Laverty.

De haber participado, Elordi se habría convertido en uno de los jurados más jóvenes en la historia del Festival de Cannes, aunque el récord todavía pertenece a Elle Fanning, quien integró el panel en 2019 con apenas 21 años.

Traducción de Leticia Zampedri