‘Harry Potter’: conoce al nuevo elenco de la serie de HBO

Harry Potter tendrá una nueva vida en la pantalla gracias a HBO, que prepara una serie basada en la icónica saga con un elenco completamente renovado.

La producción se estrenará a nivel mundial en HBO Max el 25 de diciembre de 2026 y ha sido presentada como una "adaptación fiel" de los libros de J. K. Rowling, quien también participa como productora ejecutiva.

Durante los últimos meses, HBO ha revelado gradualmente a los integrantes del reparto, que incluye desde nuevos talentos jóvenes hasta nombres reconocidos como John Lithgow en el papel de Albus Dumbledore y Peter Serafinowicz como Peeves, el famoso poltergeist de Hogwarts.

El proyecto está concebido para extenderse durante una década, con cada temporada basada en uno de los siete libros de la saga. La historia seguirá el recorrido de Harry Potter desde su ingreso a Hogwarts a los 11 años hasta su enfrentamiento final con Lord Voldemort.

La serie también presentará algunas diferencias respecto a las exitosas películas. Uno de los cambios más destacados es que los personajes tendrán edades más cercanas a las descritas en los libros. Esto significa, por ejemplo, que Severus Snape será considerablemente más joven que en la versión cinematográfica, al igual que los integrantes de la familia Dursley.

Por ahora, se desconoce si alguno de los actores de las películas originales hará una aparición especial. Sin embargo, Daniel Radcliffe, quien interpretó a Harry Potter en la gran pantalla, ya ha manifestado su entusiasmo por seguir esta nueva adaptación como espectador.

A continuación, repasamos quiénes integran el elenco de la nueva serie de Harry Potter.

Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley

open image in gallery Dominic McLaughlin (centro) interpretará a Harry Potter, Arabella Stanton (izquierda) dará vida a Hermione Granger y Alastair Stout (derecha) será Ron Weasley en la nueva serie de HBO ( HBO )

El 27 de mayo, HBO anunció que, tras evaluar a más de 30.000 aspirantes para los papeles principales, Dominic McLaughlin fue elegido para interpretar a Harry Potter, Arabella Stanton dará vida a Hermione Granger y Alastair Stout asumirá el papel de Ron Weasley.

Los tres actores tomarán el relevo de Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint, quienes interpretaron a estos emblemáticos personajes en la exitosa saga cinematográfica.

Albus Dumbledore

open image in gallery John Lithgow interpretará a Albus Dumbledore, personaje que en las películas fue encarnado por el fallecido Richard Harris ( Warner Bros/Getty )

En la saga cinematográfica original, Albus Dumbledore fue interpretado por el fallecido Richard Harris en las dos primeras películas. Tras su muerte, el papel pasó a manos de Michael Gambon, quien dio vida al director de Hogwarts en las seis entregas restantes.

Ahora, el personaje será interpretado por John Lithgow en la nueva adaptación televisiva de HBO.

En declaraciones a ScreenRant, el actor nominado al Oscar reconoció que la propuesta lo tomó completamente por sorpresa.

Minerva McGonagall

open image in gallery Janet McTeer interpretará a la profesora Minerva McGonagall, personaje que fue encarnado por Maggie Smith en las películas ( Warner Bros/Getty )

La subdirectora de Hogwarts y jefa de la casa Gryffindor, Minerva McGonagall, fue interpretada en las películas por la fallecida Maggie Smith, una de las figuras más queridas de la franquicia.

En la nueva adaptación de HBO, el personaje estará a cargo de la actriz Janet McTeer, ganadora del Globo de Oro y reconocida por su extensa trayectoria en cine, televisión y teatro.

Severo Snape

open image in gallery Paapa Essiedu interpretará al profesor Severus Snape, personaje que fue encarnado por Alan Rickman en las películas ( Getty/Warner Bros )

En las películas originales, el fallecido Alan Rickman dio vida a Severus Snape, el icónico profesor de Pociones que más adelante también asumió el cargo de profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en Hogwarts.

En la nueva serie de HBO, el personaje será interpretado por Paapa Essiedu, actor reconocido por sus trabajos en producciones como Genie, Gangs of London y The Lazarus Project.

Rubeus Hagrid

open image in gallery Nick Frost interpretará a Rubeus Hagrid, personaje que fue encarnado por Robbie Coltrane en las películas ( Getty/Warner Bros )

En las películas originales de Harry Potter, el entrañable guardabosques de Hogwarts y posteriormente profesor de Cuidado de Criaturas Mágicas, Rubeus Hagrid, fue interpretado por el fallecido Robbie Coltrane.

En la nueva adaptación, el querido medio gigante será interpretado por el actor y comediante británico Nick Frost.

Quirino Quirrell

open image in gallery Luke Thallon interpretará al profesor Quirinus Quirrell, personaje que fue encarnado por Ian Hart en la película original ( Getty/Warner Bros )

Quirinus Quirrell es el profesor de Defensa Contra las Artes Oscuras en Harry Potter y la piedra filosofal, la primera novela y película de la saga.

En la adaptación cinematográfica original, el personaje fue interpretado por Ian Hart. Ahora, en la nueva serie de HBO, el papel estará a cargo de Luke Thallon.

Argus Filch

open image in gallery Paul Whitehouse interpretará a Argus Filch, personaje que fue encarnado por David Bradley en las películas ( Getty/Warner Bros )

Argus Filch, el estricto conserje de Hogwarts, es uno de los personajes más reconocibles de la saga por su obsesión con hacer cumplir las reglas y vigilar a los estudiantes.

En las películas originales fue interpretado por David Bradley, mientras que en la nueva adaptación de HBO el personaje estará a cargo del actor y comediante británico Paul Whitehouse.

Petunia Dursley

open image in gallery Bel Powley interpretará a Petunia Dursley, personaje que fue encarnado por Fiona Shaw en las películas ( Getty )

En las novelas y películas de Harry Potter, Petunia Dursley es la tía de Harry y hermana de su fallecida madre, Lily Potter.

El personaje fue interpretado por Fiona Shaw a lo largo de la saga cinematográfica, mientras que en la nueva adaptación de HBO estará a cargo de la actriz Bel Powley.

Vernon Dursley

open image in gallery Daniel Rigby interpretará a Vernon Dursley, personaje que fue encarnado por Richard Griffiths en las películas ( Getty Images/Warner Bros )

Vernon Dursley, esposo de Petunia Dursley y tío de Harry Potter, es uno de los familiares responsables de cuidar al joven mago cuando se encuentra fuera de Hogwarts.

En las películas originales, el personaje fue interpretado por el fallecido Richard Griffiths. En la nueva adaptación de HBO, el papel estará a cargo del actor británico Daniel Rigby.

Cornelius Fudge

open image in gallery Bertie Carvel interpretará a Cornelius Fudge, personaje que fue encarnado por Robert Hardy en las películas ( Getty Images/Warner Bros )

En los libros y las películas de Harry Potter, Cornelius Fudge se desempeña como Ministro de Magia, la máxima autoridad política del Mundo Mágico.

En la saga cinematográfica, el personaje fue interpretado por el fallecido Robert Hardy. Ahora, en la nueva adaptación de HBO, el papel estará a cargo de Bertie Carvel, actor ganador de los premios Tony y Olivier.

Molly Weasley

open image in gallery Katherine Parkinson interpretará a Molly Weasley, personaje que fue encarnado por Julie Walters en las películas

Molly Weasley, la querida matriarca de la familia Weasley, se convierte en una figura maternal fundamental para Harry Potter a lo largo de los libros y de la saga cinematográfica.

En las películas originales, el personaje fue interpretado por Julie Walters, mientras que en la nueva adaptación de HBO estará a cargo de la actriz británica Katherine Parkinson.

Draco Malfoy

open image in gallery Lox Pratt interpretará a Draco Malfoy, personaje que fue encarnado por Tom Felton en las películas ( Warner Bros )

Después de Ron Weasley y Hermione Granger, Draco Malfoy es uno de los primeros estudiantes de Hogwarts que conoce Harry Potter. Sin embargo, la relación entre ambos se vuelve conflictiva desde el inicio y termina convirtiéndose en una de las rivalidades más importantes de la saga.

En las películas originales, el personaje fue interpretado por Tom Felton, mientras que en la nueva adaptación de HBO estará a cargo del actor Lox Pratt.

Lucio Malfoy

open image in gallery Johnny Flynn interpretará a Lucius Malfoy, personaje que fue encarnado por Jason Isaacs en las películas

Lucius Malfoy es el padre de Draco Malfoy y uno de los principales defensores de la ideología de la pureza de sangre, que sostiene que los magos de linaje exclusivamente mágico son superiores a aquellos con ascendencia muggle.

En las películas originales de Harry Potter, el personaje fue interpretado por Jason Isaacs. En la nueva adaptación de HBO, el papel estará a cargo del actor y músico británico Johnny Flynn.

Peeves el Poltergeist

open image in gallery Peter Serafinowicz interpretará a Peeves, el travieso fantasma de Hogwarts ( Getty )

Peter Serafinowicz, conocido por su trabajo en Amandaland, interpretará a Peeves, el travieso poltergeist de Hogwarts que se convirtió en uno de los personajes favoritos de los lectores de la saga.

A diferencia de los libros, Peeves nunca llegó a aparecer en las películas de Harry Potter, pese a que originalmente estaba previsto que formara parte de la adaptación cinematográfica.

De hecho, el fallecido comediante Rik Mayall había sido elegido para interpretar al personaje e incluso alcanzó a grabar algunas escenas. Sin embargo, posteriormente se le informó que Peeves había sido eliminado del montaje final de la película.

Seamus Finnigan, Parvati Patil y Lavender Brown

open image in gallery Leo Earley (izquierda), Alessia Leoni (centro) y Sienna Moosah (derecha) interpretarán a Seamus Finnigan, Parvati Patil y Lavender Brown, respectivamente ( HBO )

Entre los compañeros de Gryffindor que acompañan a Harry Potter durante su etapa en Hogwarts se encuentran Seamus Finnigan, Parvati Patil y Lavender Brown, personajes presentes tanto en los libros como en la saga cinematográfica.

En las películas originales, Seamus Finnigan fue interpretado por Devon Murray, mientras que Parvati Patil estuvo a cargo de Sitara Shah y posteriormente de Shefali Chowdhury. Por su parte, Lavender Brown fue interpretada por distintas actrices a lo largo de la franquicia, entre ellas Kathleen Cauley en la segunda película, Jennifer Smith en la tercera y Jessie Cave en las cuatro últimas entregas.

En la nueva adaptación de HBO, estos personajes serán interpretados por Leo Earley, Alessia Leoni y Sienna Moosah, respectivamente.

Neville Longbottom

open image in gallery Rory Wilmot interpretará a Neville Longbottom, personaje que fue encarnado por Matthew Lewis en las películas ( HBO )

A lo largo de la saga, Neville Longbottom es uno de los compañeros de Harry Potter en Gryffindor. Aunque al principio destaca por su torpeza y los problemas en los que suele meterse en Hogwarts, con el tiempo se convierte en uno de los personajes más valientes y leales de la historia.

En las películas originales, Neville fue interpretado por Matthew Lewis. En la nueva adaptación de HBO, el personaje estará a cargo de Rory Wilmot.

Dudley Dursley

open image in gallery Amos Kitson interpretará a Dudley Dursley, personaje que fue encarnado por Harry Melling en las películas ( HBO )

Dudley Dursley es el primo de Harry Potter e hijo de Vernon y Petunia Dursley. A lo largo de la historia, recibe un trato privilegiado por parte de sus padres, en marcado contraste con la forma en que Harry es tratado dentro de la familia.

En las películas originales, el personaje fue interpretado por Harry Melling, mientras que en la nueva adaptación de HBO estará a cargo del actor Amos Kitson.

Señora Rolanda Hooch

open image in gallery Louise Brealey interpretará a Madam Rolanda Hooch, personaje que fue encarnado por Zoë Wanamaker en las películas ( Geety )

En Harry Potter y la piedra filosofal, la primera película de la saga, Zoë Wanamaker interpretó a Madam Rolanda Hooch, la instructora de vuelo de Hogwarts y árbitra de los partidos de Quidditch.

En la nueva adaptación de HBO, el personaje estará a cargo de Louise Brealey, actriz reconocida por interpretar a Molly Hooper en la serie Sherlock.

Garrick Ollivander

open image in gallery Anton Lesser interpretará a Garrick Ollivander, personaje que fue encarnado por John Hurt en las películas ( HBO/Getty Images )

En el Mundo Mágico, Garrick Ollivander es el legendario fabricante de varitas cuya tienda, ubicada en el Callejón Diagon, es una parada obligatoria para generaciones de magos y brujas. Fue allí donde Harry Potter obtuvo su primera varita.

En las películas originales, el personaje fue interpretado por el fallecido John Hurt. En la nueva adaptación de HBO, el papel estará a cargo del actor británico Anton Lesser.

Los hijos de Weasley

open image in gallery Tristan y Gabriel Harland interpretarán a Fred y George Weasley, mientras que Ruari Spooner dará vida a Percy Weasley y Gracie Cochrane a Ginny Weasley ( HBO )

A lo largo de los libros y películas de Harry Potter, el joven mago pasa gran parte de su tiempo en La Madriguera, el hogar de la familia Weasley.

En la saga cinematográfica original, los gemelos Fred y George Weasley fueron interpretados por James y Oliver Phelps, mientras que Bonnie Wright dio vida a Ginny Weasley y Chris Rankin interpretó a Percy Weasley.

Para la nueva adaptación de HBO, inicialmente se anunció que Tristan y Gabriel Harland asumirían los papeles de Fred y George, Ruari Spooner interpretaría a Percy y Gracie Cochrane daría vida a Ginny.

Sin embargo, más adelante se informó que, debido a "circunstancias imprevistas", Cochrane solo participará en la primera temporada de la serie. Como consecuencia, el personaje de Ginny será recasteado a partir de la segunda temporada.

El hijo de Flitwick

open image in gallery Warwick Davis volverá a interpretar al profesor Filius Flitwick en la nueva serie de Harry Potter ( Warner Bros )

Se confirmó que Warwick Davis regresará a Hogwarts para interpretar nuevamente al profesor Filius Flitwick en la próxima serie de Harry Potter.

El actor dio vida al profesor de Encantamientos en las ocho películas de la saga original y se convierte así en el primer integrante del elenco cinematográfico en retomar su mismo personaje para la adaptación televisiva de HBO.

Su regreso marca uno de los vínculos más directos entre las películas y la nueva serie, que contará con un reparto renovado para dar vida a la mayoría de los personajes del Mundo Mágico.

Griphook

open image in gallery El actor Leigh Gill se incorporará al elenco de la nueva serie de Harry Potter ( Getty Images for SXSW London )

En Harry Potter y la piedra filosofal, el duende Griphook, empleado del banco mágico Gringotts, fue interpretado por Warwick Davis.

Para la nueva adaptación de HBO, el personaje estará a cargo del actor Leigh Gill, quien asumirá el papel en esta nueva versión de la historia.

Estudiantes y personal de Hogwarts

El elenco de Hogwarts en la nueva adaptación también incluirá a Sirine Saba como la profesora de Herbología, Pomona Sprout; Richard Durden como el profesor Cuthbert Binns; y Bríd Brennan como Poppy Pomfrey, la enfermera de Hogwarts.

Además, Elijah Oshin se sumará al reparto en el papel de Dean Thomas, mientras que Finn Stephens y William Nash interpretarán a Vincent Crabbe y Gregory Goyle, respectivamente, los inseparables compañeros de Draco Malfoy.

Traducción de Leticia Zampedri