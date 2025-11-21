Al parecer, J. K. Rowling ha pasado un tiempo en el plató de la nueva adaptación de HBO de su serie de libros Harry Potter, y los presentes han bromeado con que la experiencia fue similar a una “visita de la realeza”.

La autora superventas (60) es productora ejecutiva de la venidera serie, anunciada por HBO Max en 2023. El streamer está adaptando la famosa franquicia en una serie de televisión de “décadas de duración”, con cada temporada basada en uno de los siete libros de la exitosa saga de Rowling.

Según el medio Deadline, Rowling estuvo en el estudio de Warner Bros. en Leavesden, Inglaterra, el 19 de noviembre para supervisar el progreso de la nueva versión televisiva de su popular serie fantástica.

En junio, Rowling escribió en X: “¡Leí los dos primeros episodios de la próxima serie de Harry Potter de HBO, y son increíbles!”.

En respuesta, una persona preguntó a la escritora: “¿Entonces no estás escribiendo para este programa?”.

J. K. Rowling en el estreno en Londres, Reino Unido, de 'Animales fantásticos: el secreto de Dumbledore' en marzo de 2022 ( Stuart C. Wilson/Getty Images )

“No, pero he trabajado estrechamente con los talentosos guionistas”, aclaró Rowling.

Rowling se ha convertido en una figura polémica tras hacer una serie de comentarios controvertidos sobre la comunidad transgénero que se remontan a diciembre de 2019.

El 21 de abril, la autora respondió con sarcasmo a los llamamientos a boicotear la nueva recreación televisiva, después de que se anunciara su papel como productora ejecutiva de la serie.

“Terribles noticias, que me siento en el deber de compartir”, escribió en X, y continuó: “Varios activistas que me mencionan están intentando organizar otro boicot a mi trabajo, esta vez a la serie de televisión Harry Potter. Como prevenido vale por dos, he tomado la precaución de almacenar una gran reserva de champán”.

Dominic McLaughlin (derecha) toma el relevo como Harry Potter en la próxima serie de HBO ( Getty/HBO )

Mientras tanto, a principios de esta semana, la antigua estrella de Harry Potter, Daniel Radcliffe, reveló que escribió a su sucesor en el papel, Dominic McLaughlin, de 11 años.

“Conozco a algunas personas que están trabajando en la producción, así que escribí y envié una carta a Dominic; él me respondió con una nota muy dulce”, relató Radcliffe, quien interpretó a Harry en la popular serie de películas, durante una aparición en el programa Good Morning America.

“Solo quería escribirle para decirle: 'Espero que la pases lo mejor posible, e incluso mejor que yo; yo me divertí mucho, pero espero que tú la pases aún mejor'”, recordó sobre su mensaje.

“Cuando veo estas fotos de él y los otros chicos, solo quiero abrazarlos”, añadió Radcliffe, y señaló lo pequeños que parecen los tres nuevos protagonistas.

“Los miro y digo: 'Es una locura que yo hiciera eso'. Pero también es increíblemente tierno, y espero que se lo estén pasando muy bien”, expresó.

Radcliffe también tenía 11 años cuando fue elegido para el papel, mientras que sus compañeros de reparto Emma Watson y Rupert Grint tenían 10 y 12 años, respectivamente. El trío protagonizó la serie de ocho películas como Harry, Hermione y Ron, tres magos en formación que se enfrentan cada año a una nueva fuerza oscura mientras estudian en Hogwarts. En el momento del estreno de la última película en 2011, Radcliffe y Watson tenían 21 años, mientras que Grint tenía 22.

