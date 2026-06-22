Estrella de ‘House of the Dragon’ reacciona a la impactante muerte del estreno de la tercera temporada

El universo de Juego de Tronos ha acumulado tantas muertes que podría llenar un pequeño pueblo con todos sus personajes caídos. Y la lista sigue creciendo.

House of the Dragon, uno de los spin-offs más ambiciosos de HBO, estrenó el domingo 21 de junio su tercera temporada con un episodio que culminó en otra impactante muerte.

A continuación, hay spoilers del primer episodio de la tercera temporada de House of the Dragon.

El capítulo arranca con la Batalla de la Garganta, un enfrentamiento entre los Negros, que luchan en nombre de Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) y su esposo y tío, Daemon (Matt Smith), y los Verdes, encabezados por Alicent Hightower (Olivia Cooke) y Aemond (Ewan Mitchell), quien aparentemente asumió el control del Trono de Hierro tras la desaparición del rey Aegon II.

open image in gallery La tercera temporada de ‘House of the Dragon’ comenzó con una impactante escena de batalla ( HBO )

La batalla da un giro inesperado cuando Rhaena Targaryen (Phoebe Campbell) entra en escena montada sobre el dragón salvaje conocido como Robaovejas.

En medio del enfrentamiento, la principal víctima es Jacaerys “Jace” Velaryon (Harry Collett), el hijo mayor de Rhaenyra. Después de que su dragón, Vermax, cae al agua, el joven intenta mantenerse a flote, pero termina muriendo alcanzado por una lluvia de flechas.

En una entrevista con Variety, Collett habló sobre la grabación de esa escena y reconoció que fue una de las más difíciles de su carrera.

“Fue muy complicado interpretar a un personaje muerto; de hecho, es una de las actuaciones más difíciles que he hecho en mi vida”, comentó.

“Fue muy divertido, pero también un gran desafío mantener los ojos abiertos bajo el agua y flotar sin que me entrara agua por la nariz. Si tosía, obviamente dejaba de parecer muerto. Así que fue todo un reto”, agregó.

El actor también reveló que siempre supo cuál sería el destino de su personaje. Según explicó, desde el inicio le informaron que su participación en House of the Dragon solo abarcaría dos temporadas, ya que el productor ejecutivo Ryan Condal tenía previsto incluir la Batalla de la Garganta en la segunda entrega.

Sin embargo, por limitaciones presupuestarias, la secuencia terminó trasladándose al episodio inaugural de la tercera temporada.

“Ya conocía mi destino, así que simplemente disfruté cada día del rodaje y agradecí la oportunidad de formar parte de esta serie”, concluyó Collett.

open image in gallery Harry Collett como Jace en ‘House of the Dragon’ ( Warner Bros )

“Cuando leí el guion de la segunda temporada, Ryan suele llamarme para explicarme lo que va a pasar. Esta vez no lo hizo y pensé: ‘Quizá está esperando a la lectura del guion’. Pero no, la escena de la muerte quedó fuera de esa temporada, algo que agradezco mucho. Me parece genial que sea lo primero que vea el público en esta nueva entrega”, contó Collett.

En otra entrevista con Entertainment Weekly, el actor reveló que pidió incluir una frase icónica durante la escena final de su personaje: la orden en alto valyrio “Dracarys”, que no figuraba en el guion original.

“De hecho, pregunté si podía decirla y me alegró mucho que aceptaran”, explicó. Sobre el estreno de la temporada, agregó: “Nada se compara con esto”.

House of the Dragon se convirtió en 2022 en el primer spin-off de Juego de Tronos en llegar a la pantalla, tres años después del final de la serie original.

A principios de este año también se estrenó A Knight of the Seven Kingdoms, una producción con un tono más ligero ambientada en el mismo universo. Además, HBO continúa desarrollando varios proyectos derivados de Juego de Tronos.

Traducción de Leticia Zampedri