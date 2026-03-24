En el primer avance de la nueva serie de televisión sobre el mago, el joven Harry Potter camina hacia el campo de Quidditch de Hogwarts con una capa roja y dorada de Gryffindor que lleva su nombre.

La esperada serie estará protagonizada por Dominic McLaughlin, quien asumirá el papel que hizo famoso Daniel Radcliffe. Además, cada temporada de la producción de HBO adaptará fielmente los libros de J. K. Rowling, quien también participa como productora ejecutiva.

En la primera imagen, Harry aparece de espaldas mientras camina hacia el campo de Quidditch, acompañado por un numeroso grupo de estudiantes. A su alrededor, grandes banderas de las casas de Hogwarts —Gryffindor y Hufflepuff— cuelgan en el exterior del estadio.

Por último, la capa con capucha que viste muestra su apellido y su número de jugador: el siete.

La publicación en Instagram incluye la palabra “Mañana”, acompañada de un rayo, lo que sugiere que pronto se conocerán más detalles sobre la serie.

En la fotografía, sin embargo, no aparecen Arabella Stanton, quien interpretará a Hermione, ni Alastair Stout, elegido para el papel de Ron.

Los tres niños obtuvieron los papeles principales tras un amplio proceso de selección. La convocatoria de casting atrajo a unos 32.000 aspirantes y el equipo de producción revisó hasta 1.000 audiciones por día.

El reparto también incluirá a Nick Frost como el entrañable guardabosques Rubeus Hagrid, Paapa Essiedu como el profesor Severus Snape y al actor estadounidense John Lithgow como el director de Hogwarts, Albus Dumbledore.

Por su parte, la actriz Janet McTeer, conocida por su trabajo en Ozark, interpretará a la profesora Minerva McGonagall. A su vez, el actor británico de teatro Luke Thallon dará vida a Quirinus Quirrell, el principal antagonista del primer libro. En tanto, el comediante y actor galés Paul Whitehouse asumirá el papel de Argus Filch, el conserje sin poderes mágicos del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería.

Además, Warwick Davis regresará a Hogwarts para retomar su papel cinematográfico como el profesor Filius Flitwick.

Según lo previsto, la serie se estrenará en el nuevo servicio de streaming HBO Max en el Reino Unido en 2027.

Traducción de Leticia Zampedri