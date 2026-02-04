J. K. Rowling niega haber invitado a Jeffrey Epstein al estreno de ‘Harry Potter y el legado maldito’

J. K. Rowling ha respondido a las afirmaciones de que invitó a Jeffrey Epstein a un estreno de Harry Potter, calificándolas de “tontería”.

La autora, que escribió en X/Twitter, rechazó la sugerencia de que había tenido contacto con el pederasta condenado 10 años después de que fuera declarado culpable de delitos sexuales: “Esto es una gran tontería. Ni yo, ni nadie de mi equipo, nos hemos reunido, comunicado o invitado a nada a Jeffrey Epstein”.

Las declaraciones de Rowling llegan días después de la publicación de millones de archivos que vinculan a Epstein con personalidades mundiales, entre ellas el príncipe Andrés, Bill Gates y Donald Trump.

Los documentos recién desvelados, publicados por el Departamento de Justicia de EE. UU., afirmaban que a Epstein se le denegó la entrada a la obra Harry Potter y el legado maldito en Broadway en abril de 2018.

En los documentos se revela que los productores del espectáculo enviaron entradas a Epstein después de que su publicista, Peggy Siegal, dijera que un cliente anónimo, descrito como un “amigo muy importante”, quería “venir a ver el espectáculo”.

Colin Callender, el jefe de la productora teatral Playground Entertainment, dijo que permitiría que el amigo anónimo entrara al evento, pero declaró a Deadline que “nunca [se le había informado] de la identidad de Epstein”.

open image in gallery Jeffrey Epstein quería asistir al estreno de 'Harry Potter y el legado maldito', pero fue rechazado en la puerta ( YouTube )

Epstein nunca estuvo en la lista de invitados y acabó siendo rechazado en la puerta tras recibir entradas incorrectas para la obra.

A la mañana siguiente, Epstein envió un correo electrónico a Siegal: “No pude entrar. No es gran cosa, pero pensé que debías saberlo”; acto seguido, Siegal se puso en contacto con Playground Entertainment para comunicarle el “terriblemente angustiante” giro de los acontecimientos.

Exigió una disculpa, pero Callender dijo que nunca se la dieron. The Independent se ha puesto en contacto con Callender y Siegal para recabar sus comentarios.

La inclusión de los correos electrónicos en los archivos hizo suponer erróneamente que Rowling y su equipo habían invitado a Epstein.

open image in gallery J. K. Rowling niega haber invitado “a nada” a Epstein ( X/Twitter )

Por su parte, el presentador del Daily Show Jon Stewart fue mencionado de pasada en los archivos, pero no porque Epstein tuviera vínculos con él: el presentador de televisión salió a colación en un intercambio de correos electrónicos de 2015 entre Epstein y el productor Barry Josephsen, en el que conciben la idea de lanzar un especial de monólogos sobre una figura del mundo de la comedia nombrada solo como “Woody”.

“Estoy en los archivos. Es cierto”, dijo Stewart, antes de revelar el contenido del correo electrónico: “Crear una verdadera experiencia biográfica con su stand-up como colofón. Alguien como Jon Stewart podría presentar o narrar la parte biográfica”.

Stewart, con indignación fingida, bromeó: “¿Perdón? Estoy ofendido. ¿Alguien como Jon Stewart, o Jon Stewart? Mi punto es, ¿tengo el trabajo, o esto es una audición?”.

Traducción de Sara Pignatiello