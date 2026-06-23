Actriz de ‘The Boroughs: Jubilación rebelde’ reacciona a la sorpresiva cancelación de la serie por Netflix

Los usuarios de Netflix quedaron sorprendidos por la repentina cancelación de The Boroughs: Jubilación rebelde menos de un mes después de su estreno. La protagonista de la serie, Geena Davis, aseguró que ella también quedó desconcertada por la decisión.

La actriz de Beetlejuice dijo sentirse “muy decepcionada” al enterarse de que el drama de ciencia ficción producido por los creadores de Stranger Things, Matt y Ross Duffer, no continuará, a pesar de que logró ubicarse entre las 10 series más vistas de la plataforma.

“Por suerte, los productores, que con el tiempo se convirtieron en grandes amigos, nos avisaron antes de que la noticia se hiciera pública. Aun así, todos estamos muy decepcionados”, declaró Davis a The Hollywood Reporter. “La verdad, no sé qué pasó”, agregó.

open image in gallery Geena Davis aseguró que la decisión de Netflix de cancelar ‘The Boroughs: Jubilación rebelde’ la tomó por sorpresa ( Netflix )

La cancelación resultó sorprendente porque la serie, estrenada el 21 de mayo, parecía ganar impulso gracias a las recomendaciones de los espectadores.

“Creo que es bastante inusual que una serie sea cancelada mientras todavía figura entre las 10 más vistas”, comentó Davis. “No esperábamos algo así”.

Aun así, la actriz animó al público a darle una oportunidad a la producción. Explicó que la historia no termina con un gran suspenso, ya que los creadores, Jeffrey Addiss y Will Matthews, recibieron la recomendación de que la primera temporada funcionara como una historia independiente.

“Al final queda una pequeña pista de que quizás no todo está resuelto, pero la trama principal sí tiene un cierre”, explicó.

Además, Davis sugirió que ella y sus compañeros de reparto —entre ellos Alfred Molina, Bill Pullman, Alfre Woodard, Clarke Peters y Denis O'Hare— podrían reencontrarse en una nueva serie, aunque interpretando personajes diferentes.

Según The Hollywood Reporter, The Boroughs: Jubilación rebelde fue cancelada debido a sus elevados costos de producción. De acuerdo con el medio, cada episodio habría superado los 10 millones de dólares de presupuesto.

open image in gallery ‘The Boroughs: Jubilación rebelde’ cuenta con la producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer, creadores de ‘Stranger Things’ ( Cortesía de Netflix )

La serie sigue a un grupo de residentes de una aparente y tranquila comunidad para jubilados que descubre la presencia de una inquietante fuerza sobrenatural oculta bajo la superficie.

Según Deadline, medio que adelantó la noticia de la cancelación, Netflix decidió no continuar con una segunda temporada a pesar de que ya existían conversaciones para renovarla. Incluso se había habilitado una sala de guionistas para desarrollar los nuevos episodios.

Fuentes cercanas al proyecto también indicaron al medio que se llegó a considerar la posibilidad de rodar la segunda y la tercera temporada de forma consecutiva.

Sin embargo, aunque la serie obtuvo una aprobación del 97 % entre la crítica en Rotten Tomatoes, sus cifras de audiencia habrían quedado por debajo de las expectativas para una producción de ciencia ficción de alto presupuesto de Netflix. Si bien logró ingresar al top 10 de la plataforma, nunca se convirtió en el gran fenómeno que los ejecutivos esperaban.

The Boroughs: Jubilación rebelde fue además el tercer proyecto de los hermanos Duffer desde el final de Stranger Things en diciembre. Los creadores también participaron como productores en Algo terrible está a punto de suceder y en la serie animada derivada Stranger Things: Relatos del 85.

Traducción de Leticia Zampedri