Serie de ‘Harry Potter’ de HBO incluye a un popular personaje que fue omitido en las películas

La esperadísima serie de Harry Potter de HBO ha elegido al comediante británico Peter Serafinowicz para interpretar al popular personaje Peeves el poltergeist, que no apareció en las películas originales.

La plataforma de streaming confirmó la noticia el lunes a The Independent.

Peeves apareció en los siete libros de la popular saga mágica de J. K. Rowling, haciendo su debut en el capítulo siete de la primera novela, Harry Potter y la piedra filosofal. Era conocido por ser un fantasma travieso que recorría los pasillos de Hogwarts gastando bromas a los estudiantes.

Inicialmente, se esperaba que el personaje también apareciera en las películas, interpretado por el fallecido comediante Rik Mayall. Sin embargo, el papel finalmente se eliminó debido a limitaciones de tiempo.

“Grabé un poco, luego volví a casa y cobré el dinero, una cantidad considerable, y un mes después me dijeron: 'Rik, lo sentimos, no sales en la película'”, reveló Mayall —quien falleció en 2014 a los 56 años— en una entrevista de 2011.

open image in gallery Peter Serafinowicz interpretará a Peeves el ‘poltergeist’, un fantasma de Hogwarts travieso y alborotador que se convirtió en uno de los personajes favoritos de los fans en los libros

“Todavía no les había dicho a mis hijos que no participaba en la película”, recordó en aquel entonces, y continuó: “Me dijeron: ‘¡Qué buen maquillaje! Papá, no te pareces en nada a ti mismo, ¡está genial!’. Pensaban que yo interpretaba a Hagrid, el papel que hace Robbie Coltrane”.

Serafinowicz, cuyos créditos incluyen El despertar de los muertos (2004), tres episodios de Parks and Recreation, Guardianes de la Galaxia (2014) y Cómo entrenar a tu dragón (2025), se unirá a los jóvenes talentos Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, quienes interpretan al trío protagonista, Potter, Hermione Granger y Ron Weasley, en la próxima adaptación televisiva.

Entre los miembros del reparto ya anunciados se encuentran John Lithgow como el director de Hogwarts, Albus Dumbledore; Janet McTeer como la jefa de la casa Gryffindor, Minerva McGonagall; Paapa Essiedu como el profesor de Pociones y luego Defensa Contra las Artes Oscuras, Severus Snape; y Nick Frost como el guardabosques de Hogwarts, Rubeus Hagrid.

open image in gallery ‘Harry Potter y la piedra filosofal’ se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max ( HBO )

El mes pasado, Gracie Cochrane, la joven actriz que iba a interpretar a Ginny Weasley en la primera temporada de la serie, abandonó inesperadamente el proyecto, lo que obligó a la producción a buscar otra actriz para el papel en la segunda temporada y las siguientes.

“Debido a circunstancias imprevistas, Gracie ha tomado la difícil decisión de dejar su papel como Ginny Weasley en la serie de Harry Potter de HBO tras la primera temporada”, declaró la familia de la actriz en un comunicado. Añadieron: “Su tiempo en el mundo de Harry Potter ha sido realmente maravilloso, y está profundamente agradecida a Lucy Bevan y a todo el equipo de producción por haber creado una experiencia tan inolvidable. Gracie está muy ilusionada con las oportunidades que le depara el futuro” .

HBO declaró en un comunicado: “Apoyamos la decisión de Gracie Cochrane y su familia de no regresar para la próxima temporada de la serie de Harry Potter de HBO, y le agradecemos su trabajo en la primera temporada. Le deseamos lo mejor a Gracie y a su familia”.

Se prevé que la serie dure una década, con cada temporada basada en uno de los siete libros de Rowling. En mayo se anunció oficialmente su renovación para una segunda temporada, cuyo inicio de producción está programado para este otoño.

La primera temporada, titulada Harry Potter y la piedra filosofal, como el primer libro de la saga, se estrenará el día de Navidad en HBO Max.

Traducción de Sara Pignatiello