Ellen DeGeneres emitió un inusual mensaje político tras la muerte de Renee Nicole Good, una madre de tres hijos de 37 años, abatida por un agente de ICE a principios de este mes en Minneapolis.

El hecho ocurrió cuando el vehículo de Good bloqueó una calle durante un operativo activo de inmigración. Según declaraciones de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, los oficiales abrieron fuego porque Good habría “incurrido en terrorismo interno”, una acusación que ha sido duramente cuestionada y ha generado protestas masivas en todo Estados Unidos.

DeGeneres, de 67 años, publicó el domingo un extenso video en Instagram dirigido a la población de Minneapolis. En él, recordó que filmó su último especial de stand-up, Ellen DeGeneres: For Your Approval, en esa ciudad, y expresó que sus habitantes “no podrían haber sido más amables”.

“Lamento profundamente lo que está ocurriendo en Minneapolis y en nuestro país, en realidad, pero especialmente en Minneapolis en este momento”, comenzó diciendo DeGeneres.

“Dicen que es la ciudad más feliz de Estados Unidos, y yo comprobé que eso es cierto”, añadió en referencia a Minneapolis. “Así que mis pensamientos y oraciones están con todos. Me siento orgullosa de quienes están protestando de forma pacífica, y lamento que haya personas que hayan resultado heridas simplemente por manifestarse, por hacer lo que se debe hacer. En fin, solo quiero enviar amor”.

Ellen DeGeneres envió un mensaje a la ciudad de Minneapolis tras el fatal tiroteo de Renee Nicole Good ( @ellendegeneres / Instagram )

En otra publicación en Instagram, Ellen DeGeneres compartió una foto de Renee Good, acompañada del mensaje: “Estoy muy triste, muy enojada y muy preocupada”.

La publicación incluyó además un mensaje reenviado de la excandidata presidencial Marianne Williamson. En él se incorporaba una declaración escrita por Becca Good, esposa de Renee.

“Si alguna vez conociste a mi esposa, Renee Nicole Macklin Good, sabes que, por encima de todo, era una persona amable. De hecho, la amabilidad irradiaba de ella”, escribió Becca. “Renee brillaba. Literalmente brillaba. No usaba brillantina, pero juro que tenía destellos que salían de sus poros. Todo el tiempo. Podrías pensar que es solo el amor hablando, pero su familia decía lo mismo. Renee estaba hecha de luz”.

En el pie de foto, Marianne Williamson también escribió: “Si alguien se pregunta cuál es el papel de la espiritualidad en la política, es este. No es solo una carta, es un recordatorio. Honramos tanto a Renee como a Becca al tomar estas palabras en el corazón e intentar vivirlas día a día”.

Las imágenes del enfrentamiento que terminó con la muerte de Renee Good fueron captadas por personas presentes en el lugar con sus teléfonos celulares y se difundieron rápidamente en redes sociales. El operativo llevado a cabo por agentes de ICE fue objeto de intenso escrutinio a nivel mundial, lo que desató una ola de indignación generalizada y protestas masivas en ciudades de todo Estados Unidos.

DeGeneres confirmó en julio que ella y su esposa, Portia de Rossi, se mudaron al Reino Unido en noviembre de 2024, luego de que Donald Trump fuera reelegido para un segundo mandato.

“Sí. Llegamos aquí el día antes de las elecciones y al despertar teníamos muchos mensajes de nuestros amigos con emojis llorando, y pensé: ‘Ganó’. Y dijimos: ‘Nos quedamos acá’”, relató durante una conversación en vivo con el presentador Richard Bacon.

Sin embargo, apenas un mes después, DeGeneres y su esposa pusieron a la venta su lujosa propiedad en los Cotswolds por 30 millones de dólares, tras haberla comprado por 20 millones en la primavera de 2024.

“Cuando decidimos vivir aquí a tiempo completo, sabíamos que Portia no podía estar sin sus caballos", explicó DeGeneres en una declaración entregada a The Wall Street Journal a través de Sotheby’s International Realty del Reino Unido. “Necesitábamos una casa que contara con instalaciones ecuestres y pastizales para ellos”.

Traducción de Leticia Zampedri