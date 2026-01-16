Sophie Turner protagoniza nueva versión de ‘Tomb Raider’: así se ve como Lara Croft

Se reveló la primera imagen oficial de Sophie Turner como la icónica aventurera Lara Croft, lo que marca el inicio de la producción de la esperada nueva entrega de Tomb Raider.

Amazon MGM Studios confirmó que el drama de Prime Video, que sigue las hazañas del renombrado arqueólogo, ya está en marcha.

La impactante fotografía publicada el jueves muestra a Turner en plena acción, vestida con pantalones cortos de estilo de combate y un chaleco, con una pistola bien visible contra su muslo derecho.

La serie cuenta con un impresionante reparto junto a Turner, que incluye a Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, John Heffernan, Bill Paterson, Paterson Joseph, Sasha Luss, Juliette Motamed, Celia Imrie y August Wittgenstein.

open image in gallery Sophie Turner como Lara Croft ( Jay Maidment/Prime Video/PA Wire )

Basada en la popular franquicia de videojuegos, la nueva adaptación fue encabezada por la creadora de Fleabag, Phoebe Waller-Bridge, que ejerce de guionista, productora ejecutiva y cosupervisora.

La estrella de Alien, Weaver, asume el papel de Evelyn Wallis, descrita como una “mujer de altos vuelos deseosa de explotar el talento de Lara”. Por su parte, la actriz de El club del crimen de los jueves, Imrie, interpretará a Francine, jefa de promoción del Museo Británico, y la estrella de The White Lotus, Isaacs, interpretará al tío de Lara, Atlas DeMornay.

Turner se mete en un papel encarnado anteriormente por las oscarizadas Alicia Vikander y Angelina Jolie en anteriores adaptaciones cinematográficas. Jonathan Van Tulleken dirige y produce la serie.

La creadora de la serie, Phoebe Waller-Bridge, de 40 años, expresó su emoción y declaró: Tomb Raider cuenta con una plétora de personajes icónicos. Estoy encantada de haber podido llevar a la pantalla a algunos de nuestros favoritos y de los fans, al tiempo que introdujimos en la mezcla a algunos de nuestros nuevos granujas. ¡Este reparto supera mis sueños más salvajes!”.

open image in gallery Sophie Turner es conocida sobre todo por sus papeles en Juegos de tronos y en la saga cinematográfica X-Men ( Getty )

Turner, de 29 años, que se mete en la piel del personaje titular, también compartió su entusiasmo: “Soy fan de Tomb Raider y del personaje de Lara desde hace mucho tiempo. Siempre se sintió, para mí, muy envalentonada en un mundo dominado por los hombres. Es un modelo femenino feroz”.

Peter Friedlander, director de Amazon MGM Studios, comentó sobre el reparto: “Tomb Raider siempre se caracterizó por una narrativa audaz y unos personajes inolvidables, y estos nuevos miembros del reparto aportan una profundidad y una seriedad increíbles a la serie. Con talentos como Sigourney Weaver y Jason Isaacs uniéndose al conjunto, estamos elevando este mundo de nuevas y emocionantes maneras, y no podemos esperar a que nuestra audiencia global de Prime Video experimente este nuevo capítulo de Tomb Raider”.

Traducción de Olivia Gorsin