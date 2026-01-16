Pamela Anderson ha admitido que se sintió “asqueada” al ver a Seth Rogen en los Globos de Oro, dada su participación en Pam & Tommy, la serie limitada de 2022 sobre la filtración de su cinta sexual.

Hablando con Andy Cohen sobre la ceremonia de premios del domingo en el último episodio de su pódcast de SiriusXM, Anderson recordó el “extraño” momento en que vio a Rogen (43) entre el público.

La actriz de ¿Y dónde está el policía? (58) acudió a la gala para entregar el trofeo a la mejor actriz de musical o comedia a la estrella de Si pudiera te patearía, Rose Byrne, mientras que Rogen estaba presente como nominado por su papel protagonista en la sátira de Hollywood de Apple TV+ The Studio, que finalmente ganó.

“Seth Rogen hizo esa [serie], Pam & Tommy, sin hablar conmigo. Así que me sentí incómoda. ¿Sabes?”, recordó Anderson. “¿Cómo puede alguien hacer una serie de televisión a partir de los momentos difíciles de tu vida? Soy un ser humano, y estoy viva. ¡Hola!”, añadió.

The Independent se ha puesto en contacto con el representante de Rogen para que haga comentarios.

open image in gallery Pamela Anderson (izquierda) dijo que esperaba recibir una disculpa de Seth Rogen (derecha) por su participación en 'Pam & Tommy' ( Getty )

open image in gallery Lily James interpretó a Anderson en Pam & Tommy, junto a Sebastian Stan como Tommy Lee ( HULU )

Rogen produjo ejecutivamente y protagonizó la serie de ocho episodios en el papel de Rand Gauthier, el infame ladrón que robó y posteriormente vendió el video sexual de Anderson y su entonces esposo Tommy Lee, que más tarde se filtró en Internet.

“Puede que me sintiera ignorada”, afirma Anderson, y continuó: “Me sentí un poco rara al respecto. He estado muy ocupada trabajando. He hecho cinco películas en el último año. Pero a veces tomas consciencia y te sientes algo deprimida”.

Tras afirmar que se sintió “un poco asqueada” al ver a Rogen, expresó su esperanza de que finalmente pudiera recibir una disculpa de él.

“No es que eso importe”, aclaró, y reconoció que los famosos solían ser “presa fácil”.

open image in gallery Lee y Anderson, fotografiados en 2004, estuvieron casados de 1995 a 1998 ( Getty Images )

“Cuando eres una persona pública, dicen que no tienes derecho a la intimidad. Pero tus secretos más oscuros y profundos o las tragedias de tu vida no deberían ser objeto de una serie de televisión. Eso me molesta”, agregó, para luego señalar que le había dolido especialmente porque la serie retrataba “el peor momento de [su] vida”.

Preguntada por lo primero que se le pasó por la cabeza cuando vio a Rogen, Anderson dijo: “Todos andamos de puntillas. Es muy incómodo estar con todo el mundo allí”.

“Así que no lo enfrenté directamente, pero en mi mente, sí. Y realmente le dije lo que sentía. Estaba en mi asiento, e hice así”, dijo, fingiendo intimidarlo con la mirada.

Anderson, que estuvo casada con Lee de 1995 a 1998 y comparte dos hijos con él, ya se ha pronunciado anteriormente en contra de Pam & Tommy.

“No sabía nada al respecto. No tuve ninguna participación”, dijo el año pasado sobre la serie de Hulu, protagonizada por Lily James como Anderson y Sebastian Stan como Lee. Continuó: “Nadie me llamó, lo cual fue muy extraño, y eso me dolió”.

En ese momento, James dijo a Entertainment Weekly que deseaba que las cosas fueran diferentes y “que [Anderson] quisiera participar”.

Traducción de Sara Pignatiello