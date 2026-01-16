Tras el estreno del final de Stranger Things, los fans no tardaron en destacar la notable ausencia de demogorgons, demodogs y demobats en el enfrentamiento final contra Vecna.

Sin embargo, los hermanos Duffer, creadores de la serie, revelaron que ese no iba a ser siempre el caso y que tenían otros planes para el gran final de la serie de ciencia ficción de Netflix.

En el quinto episodio, vemos al grupo de vuelta en el Otro Lado, pero hay una grave falta de demogorgons contra los que luchar, y es algo que los Duffer abordaron en una entrevista con The Wrap.

“Básicamente, es que Vecna no esperaba este ataque sorpresa en su propio territorio. Ni en un millón de años podría haberlo imaginado”, explicó Matt Duffer a la publicación.

Los espectadores se han preguntado dónde estaban los demogorgons en el final de la serie ( Netflix )

“[Los demogorgons] están ahí en alguna parte”, añadió. “Obviamente, discutimos la posibilidad de incluir una batalla de demogorgons además de la batalla contra el Desuellamentes, pero nos pareció más lógico preguntarnos: ¿para qué necesita a los demogorgons si el Desuellamentes es una criatura gigante y puede atacarlos? No necesita a su pequeño ejército de hormigas para atacar, él mismo se encargará de ello”.

Matt continuó: “Es un planeta gigante y desolado. Si recuerdas, en la temporada 4 ves a Henry vagando por el planeta y, en algún momento de su viaje, ve a un demogorgon a lo lejos, pero no es como si estuvieran pasando el rato en pequeñas cabañas. No hay una civilización gigante de demogorgons allí arriba”.

Tras explicar la ausencia de los demogorgons, Ross reveló que habían considerado una trama diferente para el final, pero que se trataba de una “versión de tres horas” que “nunca se escribió”.

“En algún momento pensamos que se iban a encontrar con un campo gigante de huevos de demogorgons, al estilo de Aliens, pero no se pueden incluir todas las ideas”, explicó Matt Duffer, y Ross estuvo de acuerdo: “Sí, eso está en la versión de tres horas del final, que nunca se escribió”.

La noticia de este posible final de tres horas de duración, que nunca se materializó, ha suscitado muchas reacciones en las redes sociales.

Una persona dijo: “¿Cómo sabían que duraba tres horas si nunca lo escribieron? Los hermanos D tienen que dejar de hablar”.

“Yo también tengo una novela de 250 páginas que nunca he escrito”, bromeó una segunda persona.

Una tercera persona publicó: “Los hermanos Duffer dicen...”, junto con un GIF que indicaba que quería que los creadores de la serie dejaran de hablar.

“¿Fatiga por los demogorgons? Ahora se están inventando conceptos como si nada”, comentó una cuarta persona.

Una quinta persona compartió: “¿Dejaron de lado una idea genial para un final patético por ‘fatiga por los demogorgons’? Es como si fueran alérgicos a los buenos guiones, esto es ridículo”.