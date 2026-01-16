Emilia Clarke se “rompió una costilla” rodando escenas de sexo para la nueva serie de espionaje ‘Ponies’

Emilia Clarke vivió una dolorosa experiencia mientras rodaba algunas escenas de sexo en su nueva serie de suspense, Ponies.

El nuevo drama de Peacock está protagonizado por Clarke y Haley Lu Richardson (The White Lotus) como dos mujeres que viven una vida mundana en la Unión Soviética en la década de 1970 con sus esposos, agentes de la CIA. Cuando ambas enviudan, se ven obligadas a entrar en acción.

En una nueva entrevista con The Wrap junto a Richardson, Clarke dijo que “se [había besado]” con varios de sus compañeros de reparto en la serie. De hecho, durante un día de rodaje, dijo que había besado a tres hombres durante “horas”, lo que le provocó una lesión física.

“Aquel día no paré, lo di todo, y me rompí una costilla”, dijo.

Richardson, que se encontraba en el plató ese mismo día, confirmó la historia de Clarke y añadió: “Realmente lo hizo. Tiene un cuerpo tan pequeño y sensible que se rompió una costilla”.

open image in gallery Emilia Clarke dice que se le 'quebró un poco' la costilla mientras rodaba escenas de sexo para su nueva serie ( Getty )

open image in gallery Emilia Clarke y Hayley Lu Richardson en 'Ponies' ( Katalin Vermes/Peacock )

Clarke bromeó diciendo que cuando había ido al médico por la lesión en las costillas, había sido sincera sobre cómo se produjo. “¡Sexo! Lo hice tres veces”, le dijo.

Sin embargo, Clarke aclaró que ya está recuperada después de que Richardson le preguntara si se le había curado la costilla. “Casi”, respondió ella, y continuó: “No se rompió del todo. Se me quebró un poco”.

Richardson bromeó sobre ver a los tres hombres después de rodar esas escenas de sexo, ya que ella estaba en un remolque maquillándose para sus propias escenas.

“Les preguntaba cómo había sido. Decían: '¡Increíble!'”, relató, antes de burlarse de los jadeos de los actores al entrar en la caravana.

Clarke dijo recientemente a The New York Times que la trama de Ponies era muy diferente de su papel más conocido en Juego de Tronos, donde interpretaba a la princesa exiliada de la dinastía Targaryen, Daenerys. Protagonizó la exitosa serie de HBO de 2011 a 2019.

“Sentí que me estaban dando una voz”, dijo a la publicación sobre su trabajo en Ponies, y agregó: “Lo que no siempre ocurre”.

Sin embargo, al principio estaba nerviosa por aceptar un papel importante en otra serie después de trabajar tanto tiempo en Juego de Tronos. “Definitivamente, dudé sobre volver a protagonizar un programa de televisión. Sé lo que se siente ese compromiso”, explicó.

Traducción de Sara Pignatiello