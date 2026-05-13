Patrimonio de Michael Jackson recibirá más de $600.000, en un gran triunfo legal para su hija Paris

Paris Jackson ha obtenido una importante victoria en su batalla legal contra los albaceas del patrimonio de su padre, Michael Jackson.

Un juez de Los Ángeles, California, EE. UU., falló a favor de la hija (28) del fallecido astro del pop, después de que ella expresara su preocupación el año pasado por los 625.000 dólares en bonificaciones que los albaceas John Branca y John McClain pagaron a bufetes de abogados externos en 2018. Paris se convirtió en una de las beneficiarias del patrimonio de Michael tras su muerte en 2009, junto con sus hermanos Prince y Bigi.

Ahora, en virtud de una nueva resolución que exige transparencia en la forma en que se gasta el dinero de la familia Jackson, dicho dinero deberá ser devuelto a la herencia.

“Paris siempre se ha centrado en lo mejor para su familia y este fallo es una gran victoria para ellos”, declaró un portavoz de la modelo y actriz en un comunicado compartido con The Independent.

“Tras años de retraso, la familia Jackson finalmente obtendrá las medidas de transparencia y rendición de cuentas por las que Paris ha luchado. Se supone que el patrimonio de Jackson debe ser una entidad prudente y fiscalmente responsable que apoye a la familia Jackson, no un fondo discrecional para ayudar a John Branca a vivir sus fantasías de magnate de Hollywood”, agregó.

open image in gallery Paris Jackson ha ganado la batalla legal contra los administradores del patrimonio de su padre, Michael Jackson ( AFP/Getty )

La referencia del comunicado a las “fantasías de magnate de Hollywood” de Branca podría aludir a la reciente película biográfica de Michael Jackson, a la que Paris se opuso públicamente a pesar de la participación de varios miembros de su familia. Branca fue interpretado en la película por el actor Miles Teller.

El vocero de Paris continuó: “Después de meses de emplear tácticas sexistas y despiadadas contra una beneficiaria, es hora de que John Branca reconozca sus numerosos errores y actúe para favorecer los intereses de la familia a la que tiene el deber fiduciario de proteger”.

A continuación, se espera que los abogados presenten sus estados financieros para que se aprueben sus honorarios por la gestión de la sucesión correspondientes al período 2019-2024. Se prevé que la presentación de dichos documentos tenga lugar antes del 15 de septiembre.

Al ser consultados al respecto, los albaceas señalaron que el juez había reconocido su “servicio excepcional a la herencia” en el fallo.

open image in gallery Miles Teller interpretó a John Branca en la nueva película biográfica sobre Michael Jackson ( Getty )

“Nos complace que el propio tribunal haya reconocido y elogiado el trabajo de los albaceas y sus abogados externos en la decisión de hoy”, dijeron Branca y McClain en un comunicado compartido con The Independent.

“Si bien el tribunal ya había aprobado varias bonificaciones a abogados externos a lo largo de los años por sus servicios extraordinarios, y esta era la primera vez que se presentaban objeciones, los albaceas siempre han entendido que los honorarios legales están sujetos a la aprobación del tribunal y siempre han exigido a los abogados externos que se comprometan a devolver cualquier fondo a la herencia si los pagos no son aprobados”, añadieron.

Los administradores también dejaron claro que no habían recibido nada de los $625.000 en bonificaciones, y que no hubo pagos indebidos que los beneficiaran.

“En definitiva, si bien no estamos de acuerdo con la decisión, la respetamos plenamente y planeamos actuar en consecuencia”, dijeron.

open image in gallery Paris, la hija de Michael Jackson, fue nombrada una de las beneficiarias del patrimonio del cantante tras el fallecimiento de este en 2009 ( Getty )

El mes pasado, la también cantante acusó a Branca y McClain de intentar ridiculizarla y menospreciarla ante la opinión pública después de que ella los denunciara por desviar dinero de la herencia de su padre.

“Este litigio excesivo es un despilfarro”, decía la declaración presentada por Paris el 6 de abril, y seguía: “En casi todas las audiencias, los administradores intentan eludir el fondo del asunto, calificando las preocupaciones de Paris como impulsadas por sus abogados o como un intento de llamar la atención de los medios. Ninguna de las dos cosas es cierta”.

Los documentos judiciales continuaban: “Este litigio es doloroso para Paris. La distrae de su vida y de su carrera, y preferiría que no hubiera ninguna cobertura mediática al respecto”.

Los abogados de Paris alegaron además que Branca y McClain “[habían] utilizado el dinero de su padre para atacarla en los medios de comunicación”.

“Estos ataques pueden servir al interés personal del Sr. Branca de intentar intimidar a Paris para que ceda, pero no tienen nada que ver con el fondo del litigio ni benefician a la sucesión. El hecho de que el dinero de Michael Jackson esté financiando estos ataques los hace aún más ofensivos”, se lee en el documento.

Traducción de Sara Pignatiello