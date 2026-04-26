"Michael" recauda $97 millones en estreno, un récord para una película biográfica musical

“Michael”, la película biográfica sobre Michael Jackson, recaudó 97 millones de dólares en su estreno en los cines de Estados Unidos y Canadá, según estimaciones del estudio difundidas el domingo, rompiendo récords para un musical biográfico y a pesar de las malas críticas.

“Michael” de Lionsgate, coproducida por el patrimonio de Jackson, superó con holgura a anteriores líderes del género como “Straight Outta Compton” (un debut de 60,2 millones de dólares en 2015) y “Bohemian Rhapsody” (51 millones en 2018).

Las ventas internacionales también fueron sólidas. “Michael” recaudó 120,4 millones de dólares en el extranjero, para un estreno global de 217,4 millones, un nuevo máximo para un biopic musical. Universal asumió la distribución en la mayoría de los mercados internacionales.

Incluso en el lucrativo mercado de las biografías musicales, “Michael” fue una apuesta audaz de Lionsgate por una figura extraordinariamente popular, pero controvertida. La reputación de Jackson, quien murió en 2009 a los 50 años, se ha visto empañada por acusaciones de abuso sexual de menores. Jackson y su patrimonio han sostenido su inocencia, aunque la estrella del pop reconoció que compartía dormitorio con niños. Fue absuelto en su único juicio penal en 2005.

Algunos miembros de la familia Jackson se opusieron a la película. Janet Jackson no participó y no aparece en ella. La hija de Jackson, Paris, la calificó de “pura fantasía”. Pero tres años después de “Leaving Neverland”, el documental de 2009 sobre las denuncias de abuso sexual de menores por parte de Jackson, el productor de “Bohemian Rhapsody”, Graham King, anunció planes para la película biográfica. El sobrino de Jackson, Jaafar Jackson, fue elegido para protagonizarlo.

“Michael” tuvo una producción inusualmente accidentada. Tras completarse el rodaje, los productores se dieron cuenta de que habían cometido un error costoso. El tercer acto se centraba en las acusaciones de Jordan Chandler, entonces de 13 años, a quien Jackson pagó 23 millones de dólares en un acuerdo extrajudicial en 1994. Los términos de ese acuerdo prohibían al patrimonio de Jackson mencionar alguna vez a Chandler en una película.

Hubo que recortar una parte enorme del filme. Se realizaron nuevas filmaciones por hasta 50 millones de dólares, a expensas del patrimonio. El director Antoine Fuqua y el guionista John Logan rehicieron la película para que concluyera en 1988, antes de que surgiera cualquier acusación.

Sin embargo, la película terminó convirtiéndose en un éxito. El costo total de producción del filme se acercó a los 200 millones de dólares. Para amortiguar los gastos, Lionsgate vendió a Universal los derechos de distribución internacional. Se espera una secuela, aunque todavía no se ha anunciado.

Los críticos arremetieron contra la película por ignorar las serias controversias en la vida de Jackson. Obtuvo un exiguo 38% en Rotten Tomatoes. Pero el público se mostró mucho más entusiasmado. “Michael” consiguió una calificación “A-” en CinemaScore.

El estreno se sumó a una primavera sólida para Hollywood, impulsada por “Project Hail Mary” de Amazon MGM y “The Super Mario Galaxy Movie” de Universal. Tras tres semanas en la cima de la taquilla, la secuela de “Mario” cayó al segundo puesto, con 21,2 millones de dólares. En cuatro semanas, ha recaudado 386,5 millones de dólares en el mercado doméstico.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.