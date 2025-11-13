Público recibe con euforia el debut de Tom Felton en ‘Harry Potter y el legado maldito’ en Broadway

Tom Felton recibió una inmensa acogida el martes en su regreso al papel de Draco Malfoy en la obra teatral de Broadway Harry Potter y el legado maldito

Felton se incorporó al reparto de la popular obra en el teatro Lyric Theatre de Nueva York, EE. UU., lo que supuso su debut en Broadway, Nueva York, EE. UU.

Las imágenes compartidas por la producción con The Independent muestran a Felton subiendo al escenario por primera vez y forzando una larga pausa en la representación debido a los gritos y aplausos enfervorizados del público.

Felton tarda unos 30 segundos en pronunciar su primera frase: “Necesito un favor”.

“Entonces es verdad lo que están diciendo en el tren. Tom Felton ha llegado a Broadway”, escribió la cuenta oficial en Instagram de El legado maldito junto a un clip del momento.

open image in gallery Tom Felton retoma el papel de Draco Malfoy en 'Harry Potter y el legado maldito' ( Manuel Harlan/Harry Potter y el legado maldito )

open image in gallery Tom Felton como Draco Malfoy y John Skelley como Harry Potter en 'Harry Potter y el legado maldito' ( Matthew Murphy )

Harry Potter y el legado maldito retoma la historia 19 años después de los acontecimientos de los libros y las películas originales, y relata el momento en que Harry, Ron, Hermione y Draco envían a sus hijos a Hogwarts. La obra está basada en una historia original de J. K. Rowling, Jack Thorne y John Tiffany.

El espectáculo se estrenó por primera vez en el distrito teatral West End de Londres, Reino Unido, en 2016; más adelante, en 2018, la producción debutó en Broadway. Desde entonces se han montado otras producciones en ciudades de todo el mundo, como Hamburgo, Melbourne, Toronto y Tokio.

Felton permanecerá en el elenco hasta el 22 de marzo de 2026.

“Participar en las películas de Harry Potter ha sido uno de los mayores honores de mi vida”, dijo Felton en un comunicado en el que anunciaba su participación en el reparto a principios de este año.

Continuó: “Unirme a esta producción será para mí un momento de círculo completo, porque cuando empiece a actuar en El legado maldito este otoño, también tendré la edad exacta que tiene Draco en la obra. Es un sueño volver a meterme en su pellejo —y, por supuesto, volver a llevar su icónico pelo rubio platino— y estoy encantado de poder llevar adelante su historia y compartirla con la mejor comunidad de fans del mundo. Estoy deseando unirme a esta increíble compañía y formar parte de la comunidad de Broadway”.

Desde el final de la franquicia cinematográfica de Harry Potter, Felton ha aparecido tanto en obras de teatro (en Reino Unido) como en pantalla. En 2022, debutó en el West End como Sam en 2:22 A Ghost Story. Dos años más tarde, interpretó a Bob Edwards en la obra de Gareth Farr A Child of Science , en el teatro Bristol Old Vic.

Sus créditos televisivos incluyen papeles en The Flash, Murder in the First, la miniserie Full Circle y Labyrinth, de Ridley Scott. Felton también tuvo papeles en El planeta de los simios: Revolución, Belle, y la película independiente En secreto junto a Jessica Lange, Elizabeth Olsen y Oscar Isaac. Asimismo, participó en las películas de Netflix A Babysitter's Guide to Monster Hunting y The Forgotten Battle.

Traducción de Sara Pignatiello