¿Quiénes son Huntr/X? La banda ficticia de la candidata al Oscar ‘Las guerreras k-pop’

El fenómeno global del K-pop no muestra signos de desaceleración, con cinco de los álbumes más populares de 2025 de todo el mundo procedentes de grupos surcoreanos.

Sin embargo, la mayor revelación del año, Huntr/x, surgió de una fuente totalmente inesperada: una película de animación de Netflix.

Huntr/x son las estrellas ficticias de Las guerreras k-pop, con sus voces a las que dan vida Audrey Nuna, de 26 años, Ejae, de 34, y Rei Ami, de 30

Su tema Golden se disparó hasta convertirse en la segunda canción más popular del mundo en 2025, y solo fue superada por la colaboración de Rose, otra estrella del K-pop, con el cantante estadounidense Bruno Mars en APT. En la película, el grupo animado se enfrenta a los Saja Boys rivales, que en secreto resultan ser demonios.

Ejae, que pone voz al personaje de Rumi, se unió inicialmente al proyecto Las guerreras k-pop como compositora.

Sin embargo, los directores quedaron tan impresionados por su voz en las maquetas que le ofrecieron el papel protagonista. Su trayectoria en la industria es larga, ya que se formó como actriz de K-pop con SM Entertainment —una de las mayores agencias del género— a principios de la década de 2000.

Más tarde, inició una exitosa carrera como compositora y productora, y contribuyó a éxitos de grupos de renombre como Red Velvet, Aespa, Twice y Le Sserafim.

open image in gallery Snoop Dogg actúa con HUNTR/X durante el show de medio tiempo de un partido de fútbol americano de la NFL entre los Minnesota Vikings y los Detroit Lions ( Associated Press )

Hablando de la película, Ejae dijo: “Todo esto ha cambiado mi vida por completo, y eso es quedarse corto.

Me vine a vivir a Estados Unidos y mi sueño era tener una canción de éxito en el Billboard Hot 100. Que sea una canción de K-pop con letra coreana significa mucho”.

Nacida y criada en Nueva Jersey, Audrey Nuna, que interpreta a Mira en la película, ya era una cantante de éxito por derecho propio, con tres álbumes y singles como Damn Right y Comic Sans, este último con la colaboración del rapero y cantante estadounidense Jack Harlow.

Rei Ami que es la voz cantante y rapera de Zoey, saltó a la fama con su actuación como invitada en la canción Freak de Sub Urban en 2020, que se hizo viral en TikTok, lanzó su mixtape debut Foil en 2021 y el EP Shhh en 2023, y lanzó singles desde 2019.

Tras el éxito de la película y de su música, el trío vio cómo sus personajes se convertían en juguetes de la talla de Lego y Mattel, mientras que Hasbro lanzó un juego de cartas y una adaptación del clásico juego de mesa Monopoly, y también hubo una gama de ropa con la banda como protagonista.

El K-pop, el estilo que se muestra en la película, comenzó en la década de 1990 y es una forma de música pop muy manufacturada, que bebe de influencias como la danza, el hip hop y el rock, y en la que los grupos suelen realizar complejas coreografías mientras actúan.

open image in gallery Lanzada en junio del año pasado, Las guerreras K-pop se convirtió en la película más vista de Netflix de todos los tiempos, según el servicio de streaming, mientras que Golden pasó 10 semanas en lo más alto de la lista de singles del Reino Unido, con otras canciones del grupo como How It's Done , What It Sounds Like y Takedown ( Netflix )

Los artistas se entrenan mediante programas extenuantes, que al parecer cuestan millones por artista, en los que se enseña a las futuras estrellas habilidades como idiomas extranjeros, así como a cantar y bailar antes de su debut en el escenario.

Otras estrellas surcoreanas como Rose, miembro de Blackpink, y las boybands Enhypen, Seventeen y Stray Kids tuvieron algunos de los LP más vendidos el año pasado, pero la banda sonora de Las guerreras k-pop, en la que participa Huntr/x, los eclipsó a todos.

El disco fue el tercer álbum más vendido en todo el mundo según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI).

El auge del K-pop parece que se verá impulsado aún más en 2026, con BTS, el grupo más conocido del género, listo para regresar con un nuevo álbum y una gira mundial, tras haber completado sus 18 meses de servicio militar obligatorio.

Huntr/x fueron nominados a la mejor actuación de dúo/grupo pop en los Grammy de este año, y recibieron sendas menciones a grupo internacional y canción internacional en los Brit Awards de este año, donde se emitió una actuación pregrabada de Golden.

También fueron el acto musical de los premios cinematográficos BAFTA, en los que actuaron, y además ganaron el premio a la mejor canción en los Critics' Choice Awards y los Globos de Oro, mientras que la película ganó el premio a la mejor película de animación en las dos ceremonias de entrega de premios.

Ahora, el grupo de ficción competirá por la mejor canción original por Golden, mientras que Las guerreras k-pop competirá por la mejor película de animación en los premios Oscar de este año.

open image in gallery Huntr/x son las estrellas ficticias de Las guerreras K-pop , con sus voces a las que dan vida Audrey Nuna, de 26 años, Ejae, de 34, y Rei Ami, de 30 ( Getty Images )

Tendrán que competir por la mejor canción con Dear Me de Kesha, del documental Diane Warren: Relentless, I Lied To You, de Miles Caton, de la película de terror Pecadores, Sweet Dreams Of Joy, del documental Viva Verdi, y la canción principal del drama de época estadounidense Train Dreams.

En la categoría de mejor película de animación, la película se enfrenta a la competencia de Zootopia 2, La pequeña Amelie o el personaje de la lluvia, Elio y Arco.

La codirectora de Las guerreras k-pop, Maggie Kang, dice que tuvo que bajar el volumen de su “grito de felicidad” cuando se enteró de las nominaciones de su película para no despertar a su familia, pero el director de seguimiento, Chris Appelhans, dice que “no gritó en voz baja”.

También agregó: “Mi hijo de cinco años vino a averiguar qué estaba pasando, e intenté explicarle qué eran los Oscar, pero realmente no le importó. Me dijo: ‘¿Te dan un trofeo?’, y yo le contesté: ‘No lo sé’”.

Añade Kang: "Ver lo orgullosos que están los coreanos de esta película como faro de representación para ellos, me hace muy feliz que haya una validación de la madre patria”.

Lanzada en junio del año pasado, Las guerreras k-pop se convirtió en la película más vista de Netflix de todos los tiempos, según el servicio de streaming, mientras que Golden pasó 10 semanas en lo más alto de la lista de singles del Reino Unido, con otras canciones del grupo como How It's Done, What It Sounds Like y Takedown.

Los ganadores de los Oscar se darán a conocer en una ceremonia en Hollywood el 15 de marzo, presentada por el presentador de tertulias estadounidense Conan O'Brien.

Las guerreras k-pop puede verse en Netflix.

Traducción de Olivia Gorsin