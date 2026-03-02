Scream 7 ha batido récords de taquilla y se ha convertido en la película más exitosa de la longeva franquicia.

La saga se inició en 1996 con Scream, y esta nueva entrega marca el regreso del guionista original, Kevin Williamson, quien en esta ocasión asume también la dirección.

De acuerdo con Variety, Scream 7 recaudó 97,2 millones de dólares en todo el mundo durante su primer fin de semana en cartelera: 64,1 millones en Norteamérica y 33,1 millones en el mercado internacional.

El récord previo de estreno lo ostentaba Scream VI (2023), que había alcanzado 44,4 millones de dólares en el mercado doméstico.

Este sólido desempeño en taquilla se produce después de que la premiere fuera interrumpida por activistas congregados frente a los estudios de Paramount Pictures en Los Ángeles.

La protesta se organizó en rechazo al polémico despido de Melissa Barrera, a raíz de publicaciones en Instagram que la productora consideró antisemitas.

open image in gallery El asesino Ghostface en ‘Scream 7’, que ha batido récords de taquilla para la franquicia ( Paramount )

Mientras el elenco de la nueva entrega de la franquicia slasher desfilaba por la alfombra roja el miércoles, un grupo de manifestantes recorría las aceras del estudio con consignas pro Palestina, tambores y carteles en alto.

“Paramount tiene una LISTA NEGRA de actores que critican a Israel”, se leía en uno de los carteles exhibidos durante la protesta. Otro instaba a los seguidores a “Cancelar Paramount+”.

El boicot fue encabezado por Entertainment Labor for Palestine, CODEPINK LA, Musicians for Palestine y Jewish Voice for Peace–Los Ángeles, según informó Deadline. Además, numerosos manifestantes expresaron su respaldo a Barrera, de 35 años, quien posteriormente pareció responder con un “Los veo”, acompañado de un emoji de corazón rojo en sus historias de Instagram.

Cuando le preguntaron por las protestas durante la premiere, Kevin Williamson dijo a The Hollywood Reporter: “Las vi y el corazón casi se me detuvo. Mira, vivimos en Estados Unidos. Todos tienen derecho a protestar y todos deben ser escuchados. Si crees en algo y quieres decirlo en voz alta, puedes hacerlo. Es tu derecho, y lo respeto. Lo respeto completamente”.

open image in gallery Melissa Barrera fue despedida de ‘Scream 7’ por publicaciones en Instagram que Paramount consideró antisemitas ( Getty )

Melissa Barrera interpretó a Samantha Carpenter en el relanzamiento de la icónica saga de terror Scream y en su secuela, Scream VI, y se esperaba que retomara el papel en la nueva entrega; sin embargo, fue apartada del elenco en 2023 tras una serie de publicaciones en Instagram sobre la guerra entre Israel y Hamás.

La protagonista de En el barrio escribió en uno de esos mensajes: “Gaza está siendo tratada como un campo de concentración”.

“Están acorralando a todos, sin ningún lugar adonde ir, sin electricidad ni agua… La humanidad no ha aprendido nada de nuestra historia. Y, como ocurrió entonces, el mundo sigue observando en silencio mientras todo sucede. ESTO ES GENOCIDIO Y LIMPIEZA ÉTNICA”.

Paramount Pictures se asoció con Spyglass Media Group como coproductora de Scream (2022), Scream VI (2023) y Scream 7. Tras el despido de Barrera, un vocero de Spyglass declaró a The Independent: “La postura de Spyglass es clara: tenemos tolerancia cero frente al antisemitismo o la incitación al odio en cualquiera de sus formas, incluidas referencias falsas a genocidio, limpieza étnica, distorsión del Holocausto o cualquier otra expresión que cruce abiertamente la línea hacia el discurso de odio”.

La salida de Barrera dio inicio a un período turbulento para la producción. Su coprotagonista Jenna Ortega también decidió abandonar su papel como Tara Carpenter, la hermana menor de Samantha, y poco después el director Christopher Landon se apartó del proyecto.

“Tomé la decisión de apartarme una semana después de que la despidieran”, explicó Christopher Landon en una entrevista con la autora Ashley Cullins. “Ya no había película. Todo el guion giraba en torno a ella. No firmé para hacer ‘una película de Scream’, sino para hacer esa película. Cuando esa película dejó de existir, di un paso al costado”.

Más adelante, Kevin Williamson asumió la dirección de Scream 7, lo que supuso una revisión sustancial del guion con un costo cercano a los 500.000 dólares, según informó Variety. Posteriormente, la estrella original de la franquicia, Neve Campbell, se sumó al proyecto junto a los actores que regresan Matthew Lillard, Courteney Cox, David Arquette, Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding. Además, el elenco incorporó nuevos nombres, entre ellos Mckenna Grace, Anna Camp e Isabel May.

Traducción de Leticia Zampedri