Britney Spears fue arrestada en California por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol.

La cantante, de 44 años, fue detenida la noche del miércoles por agentes de la Patrulla de Carreteras de California. Según los registros de la oficina del sheriff del condado de Ventura, fue fichada alrededor de las 3:00 a. m. y quedó en libertad horas después.

Spears deberá comparecer ante el tribunal el 4 de mayo.

The Independent se puso en contacto con sus representantes para solicitar comentarios.

Britney Spears fue arrestada en California por conducir bajo los efectos del alcohol ( Alberto E. Rodriguez/Getty Images )

Spears —quien, al parecer, volvió a eliminar su perfil de Instagram tras su arresto— ya había tenido problemas legales en 2007, cuando presuntamente chocó contra un automóvil estacionado en Los Ángeles, un incidente que derivó en cuatro cargos por delitos menores y una posible condena de prisión.

Sin embargo, los cargos fueron retirados y Spears evitó la cárcel después de que un jurado la absolviera de conducir sin una licencia válida de California.

Poco después de ese episodio, perdió la custodia de sus dos hijos con su exmarido, Kevin Federline: Sean Preston Federline, hoy de 20 años, y Jayden James Federline, de 19. Al año siguiente, en 2008, fue puesta bajo una tutela legal que dejó sus finanzas y asuntos personales bajo el control de su padre, Jamie Spears, un controvertido arreglo que se mantuvo durante trece años, hasta su final en noviembre de 2021.

Spears permaneció distanciada de sus hijos hasta finales de 2024, cuando se reunió con Jayden.

Un mes después, en enero, la cantante publicó una antigua fotografía de una gira en la que aparece sentada frente a un piano blanco sobre el escenario. “¡Este año quiero regalarle este piano a mi hijo!. Curiosamente, bailo en Instagram para sanar cosas en mi cuerpo que la gente no imagina. Sí, a veces me da vergüenza, pero atravesé el fuego para salvar mi vida”, escribió junto a la imagen.

“Nunca volveré a actuar en Estados Unidos por razones muy delicadas, pero espero muy pronto estar sentada en un taburete, con una rosa roja en el cabello recogido en un moño, cantando junto a mi hijo… en el Reino Unido y Australia. Él es una gran estrella y me siento muy orgullosa de estar a su lado. ¡Vuela alto, pequeño!”, agregó.

En marzo pasado, Spears también compartió videos de Jayden rapeando y tocando el piano, y lo describió como un “genio”.

En uno de los videos, se escucha a la cantante de ‘Toxic’ gritar emocionada: “¡Mi hijo acaba de tocar, Dios mío! Lo sentí en los huesos, en el corazón y en los pulmones”.

Cuando Spears publicó sus memorias, The Woman in Me, en 2023, incluyó una dedicatoria: “Para mis hijos, que son el amor de mi vida”.

Traducción de Leticia Zampedri