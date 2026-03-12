Barack y Michelle Obama anuncian su debut como productores de Broadway

Barack y Michelle Obama coproducirán su primera obra en Broadway.

Según anunciaron, su productora Higher Ground participará en la reposición de Proof, la obra ganadora del Premio Pulitzer escrita por David Auburn. En ella, la historia sigue a la hija de un profesor de matemáticas que, tras la muerte de su padre, encuentra un cuaderno con sorprendentes descubrimientos matemáticos.

Además, Don Cheadle y Ayo Edebiri debutarán en Broadway con esta producción, que también contará con Jin Ha, conocido por Pachinko, y Samira Wiley, estrella de Orange Is the New Black. La temporada, que durará 16 semanas, se estrenará en abril. Por su parte, el ganador del premio Tony Thomas Kail dirigirá la obra y también participará como productor, junto con Mike Bosner y los Obama.

“Traer de vuelta esta obra emblemática a Broadway con Ayo, Don, Tommy y Mike al frente es un privilegio extraordinario, y no podríamos estar más orgullosos de formar parte de esta producción”, dijeron los Obama en un comunicado el miércoles.

En el mismo mensaje, añadieron: “Proof es exactamente el tipo de historia que Higher Ground busca impulsar: una obra que plantea preguntas profundas sobre el talento, la duda y lo que heredamos de las personas que más amamos”.

Michelle y Barack Obama aseguran que Proof explora “preguntas profundas” ( Getty )

Bosner y Kail dijeron en un comunicado: “Estamos encantados de dar la bienvenida a Higher Ground como socios en Proof y de contar con su visión creativa y su pasión detrás de esta producción. Su impecable criterio para contar historias y construir comunidad los convierte en colaboradores ideales para esta reposición”.

La obra, ganadora del premio Tony y conocida por su adaptación cinematográfica protagonizada por Gwyneth Paltrow y Anthony Hopkins, explora temas como el genio, la enfermedad mental y el amor. La historia sigue a Catherine, quien reflexiona sobre su relación con su hermana Claire, con Hal —antiguo estudiante de su padre— y con la verdad sobre la vida de su padre.

Además, la participación de los Obama en Proof marca la primera producción teatral de Higher Ground. Hasta ahora, la compañía se había centrado en proyectos de cine, televisión y pódcast. Entre ellos destacan el documental ganador del Oscar American Factory, el thriller de ciencia ficción Dejar el mundo atrás, el documental Mi historia sobre Michelle Obama y la película de Netflix Rustin, protagonizada por Colman Domingo y nominada al Oscar. Desde que se asoció con Netflix en 2018, la productora ha realizado más de una docena de proyectos junto a la plataforma.

Por otra parte, la red de pódcast de Higher Ground incluye programas como IMO with Michelle Obama and Craig Robinson, Talk Easy with Sam Fragoso y los Audible Originals The Wonder of Stevie y Fela Kuti: Fear No Man.

En total, la compañía recibió tres nominaciones al Oscar, ganó seis premios Emmy —de un total de 12 nominaciones— y obtuvo dos premios Grammy a partir de tres nominaciones.

En cuanto a la obra, la temporada limitada de Proof comenzará con funciones previas el 31 de marzo en el Booth Theatre de Nueva York, antes de su estreno oficial, previsto para el 16 de abril.

Traducción de Leticia Zampedri