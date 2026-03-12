El creador del material original que inspiró la exitosa serie de Netflix One Piece predijo las protestas de los fans antes de su estreno.

A principios de esta semana, el servicio de streaming estrenó una nueva temporada de la adaptación de acción real del manga japonés de larga duración, que se disparó a la cima de sus listas de los más vistos de todo el mundo.

La segunda temporada recibió críticas elogiosas y, en el momento de escribir estas líneas, cuenta con una puntuación perfecta del 100 % en el sitio web de crítica general Rotten Tomatoes.

Esto supondrá un alivio para Eiichiro Oda, el responsable del manga original, que en su día predijo que algunos fans incondicionales no estarían contentos con la adaptación a imagen real de Matt Owens y Steven Maeda.

En una carta abierta que compartió antes del estreno de la serie, Oda aseguró a los fans que no había “ningún compromiso” a la hora de realizar la adaptación de One Piece .

“¡Es absurdo que la idea de adaptar One Piece a un live-action se concibiera hace siete años! ¿Cómo era posible trasladar un mundo así a la realidad?”, escribió.

“Costó mucho trabajo… el esfuerzo de los actores, la reconstrucción de los edificios y el vestuario, adaptar las situaciones para que solo pudieran funcionar en imagen real, los diálogos… y el compromiso de tanta gente que trabajó en conjunto fue en sí mismo algo hermoso”.

open image in gallery Iñaki Godoy como Luffy en One Piece ( Netflix )

Oda reconoció que, una vez que llegara la serie, estaría “seguro de que algunos señalarían con el dedo a ese personaje que falta, o esa escena que se omitió, o las diferencias con el manga” y añadió: “Pero estoy seguro de que estas críticas vendrán de aquellos que tienen amor por One Piece”.

También admitió que “había algunas partes del guion” que pensaba que el protagonista del manga, Luffy, no habría dicho, pero cuando “vio las escenas filmadas”, creyó que funcionaban gracias a la interpretación del protagonista Iñaki Godoy.

También dijo que la producción accedió a volver a rodar “numerosas escenas” porque “sentía que no eran lo suficientemente buenas como para darlas a conocer al mundo”.

Desde su publicación en 1997, One Piece se convirtió en la serie de manga más vendida de la historia. Hasta marzo de 2026, vendió más de 600 millones de ejemplares en 61 países y regiones de todo el mundo.

open image in gallery La crítica alaba la segunda temporada de One Piece ( Rotten Tomatoes )

La serie de acción real de Netflix está protagonizada por Godoy como Monkey D Luffy, un personaje que emprende una expedición para localizar un tesoro perdido junto a una tripulación pirata que incluye a Roronoa Zoro (interpretado por Mackenyu), Nami (interpretado por Emilky Rudd), Usopp (interpretado por Jacob Romero) y Sanji (interpretado por Taz Skylar).

One Piece ya está disponible en Netflix.

Traducción de Olivia Gorsin