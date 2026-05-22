Los creadores de la película biográfica de Michael Jackson confirman que la secuela está en camino

Tras años de producción, la controvertida película biográfica de Michael Jackson de Lionsgate finalmente se estrenó en los cines a principios de este mes, y el estudio confirmó que ya está en camino una secuela.

Michael fue estrenada con críticas rotundamente negativas por parte de los críticos, y Clarisse Loughrey de The Independent le otorgó el premio: una estrella y calificó la película de “macabra y sin alma, un intento de sacar dinero”.

Sin embargo, esas críticas negativas no impidieron que los fans acudieran en masa a los cines, lo que le valió a Michael el mejor fin de semana de estreno de la historia para una película biográfica musical, con una recaudación mundial de 217 millones de dólares. Actualmente, la película acumula unos ingresos de 715,8 millones de dólares en todo el mundo.

Estas cifras alimentaron los rumores de una posible secuela y, en una conferencia telefónica sobre los resultados trimestrales, recogida por Variety, Adam Fogelson, presidente de la división de cine de Lionsgate, confirmó que los preparativos para una segunda película están muy avanzados y van “excepcionalmente bien”.

“Diría que hay muchísima historia de Michael Jackson increíblemente entretenida y gran parte de las partes más importantes y populares de su catálogo musical que no se abordaron en la primera película”, continuó.

“Sucedieron muchos otros eventos, incluso durante el período que abarca la película original, que no se abordaron, por lo que estamos muy seguros de que tenemos una película increíblemente entretenida que volverá a atraer a una audiencia global”.

open image in gallery El papel de Michael lo interpretó su sobrino, Jafaar Jackson ( Lionsgate )

Michael concluyó con la gira Bad de Jackson de 1988, a pesar de que inicialmente se había planeado que también abarcara los primeros años de la década de los noventa, cuando la familia de Jordan Chandler, de 13 años, acusó al Rey del Pop de abuso sexual contra el adolescente. El caso finalmente se resolvió extrajudicialmente por una suma no revelada, que se cree que ascendió a 30 millones de dólares.

Los cambios de última hora provocaron que se eliminaran estas escenas y que el final de la película se volviera a rodar apresuradamente después de que los abogados se dieran cuenta de que incluir las demandas incumpliría el acuerdo de conciliación.

Jackson mantuvo su inocencia frente a todas las acusaciones formuladas durante su vida, y sus herederos siguieron negando vehementemente cualquier irregularidad.

open image in gallery Los últimos años de Jackson estuvieron marcados por acusaciones de abuso infantil, que él negó ( Getty )

Fogelson confirmó que parte del material descartado se incluirá en la secuela. “Creemos que ya tenemos entre un 25 % y un 30 % de una segunda película rodada gracias a la producción anterior, así que obviamente eso tendrá algún beneficio [económico] a la larga”, dijo.

La película biográfica fue acusada de “blanquear” la historia de la estrella, una afirmación que el actor Colman Domingo, quien interpretó al patriarca de la familia Jackson, Joe, refutó. El actor de 56 años declaró a principios de este mes que la película cuenta la historia de MJ “desde su perspectiva”.

“Eso es lo que es”, añadió. “De eso trata esta película, y existe la posibilidad de que haya una segunda parte que aborde otros sucesos que puedan ocurrir después”.

Traducción de Olivia Gorsin