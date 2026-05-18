Sylvester Stallone habla sobre el altercado que vivió en los Oscar de 1977

Sylvester Stallone todavía recuerda un incómodo intercambio que vivió hace casi cinco décadas durante la ceremonia de los Oscar de 1977, cuando Rocky competía por varios premios importantes.

En una entrevista con Deadline por el 50 aniversario de la película, Stallone repasó aquella histórica noche en la que fue nominado tanto a Mejor Actor como a Mejor Guion Original, mientras Rocky terminaría llevándose el premio a Mejor Película.

Sin embargo, el actor aseguró que también recibió un comentario poco amistoso por parte del reconocido guionista Paddy Chayefsky.

“Era un tipo bajito, muy arrogante”, recordó Stallone, hoy de 79 años. “Se me acercó y me dijo: ‘Eres nuevo en esta ciudad’”.

Según contó, Chayefsky continuó diciéndole: “‘Tu guion no va a ganar’. Entonces le pregunté por qué estaba tan seguro, y me respondió: ‘Porque yo soy el presidente del Sindicato de Guionistas y el mío sí va a ganar’”.

Y efectivamente, Chayefsky terminó teniendo razón: esa misma noche, el premio al Mejor Guion Original fue para Network.

open image in gallery Sylvester Stallone recordó una conversación entre él y otro guionista durante los Oscar de 1977

Sin embargo, según recordó Stallone, la conversación no terminó ahí.

“Después me dijo: ‘Y tampoco van a ganar Mejor Película, porque Network se va a quedar con ese premio’”, contó el actor.

“Pensé: ‘Dios mío’. Nunca nadie me había hablado de una forma tan directa”, añadió. “Luego se fue. Él terminó ganando el Oscar a Mejor Guion, pero nosotros nos llevamos el premio grande”.

open image in gallery El dramaturgo y guionista Paddy Chayefsky en Londres en 1968. Stallone lo describió como “un hombre pequeño y muy descarado” ( Getty Images )

Aunque Stallone asegura que nunca olvidó aquel episodio, también dejó claro que no permitió que marcara negativamente su experiencia en los Oscar.

“Para alguien como yo, todo aquello fue muy intenso”, recordó. “Después de ganar pensé: ‘Lo bueno es que ya llegué a la cima… y lo malo es que también ya llegué a la cima’”.

El actor contó que acababa de cumplir 30 años y que, en ese momento, llegó a preguntarse cómo podría superar algo así.

“Y aquí estamos, 50 años después, todavía hablando de Rocky”, añadió.

Stallone también afirmó que la única noche comparable con aquella ceremonia de 1977 fue el homenaje que recibió en el Kennedy Center en 2025, donde el presidente Donald Trump fue el encargado de entregarle el reconocimiento.

Durante la presentación, Trump describió al actor como “un amigo”, “una persona maravillosa” y “una de las verdaderas grandes estrellas de cine”. Sin embargo, el momento tuvo un detalle incómodo: el mandatario pronunció mal su apellido y lo llamó “Sallone”.

La equivocación se repitió cuando le colocó una medalla alrededor del cuello.

open image in gallery Stallone fotografiado un mes antes de su victoria en los Oscar de 1977. El actor aseguró que no olvidó su intercambio con Chayefsky, aunque no permitió que definiera su experiencia ( Getty Images )

Stallone fue uno de los homenajeados del Kennedy Center en 2025 junto a Gloria Gaynor, George Strait, la banda Kiss y el actor Michael Crawford.

El actor mantiene desde hace años una relación cercana con Donald Trump y, tras la victoria presidencial del republicano en 2024, llegó a describirlo como una “criatura mítica”.

A comienzos de este año, además, Trump lo nombró como uno de sus tres “embajadores especiales” en Hollywood, junto a Jon Voight y Mel Gibson, aunque nunca se detalló cuál sería la función concreta de ese cargo.

Traducción de Leticia Zampedri