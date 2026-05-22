Tom Hardy fue despedido de la tercera temporada de ‘Mobland’ tras enfrentamientos con la producción, según informes

Según los informes, Tom Hardy fue despedido de la serie policíaca Mobland de Paramount+.

Producida por Guy Ritchie y escrita por Butterworth y Ronan Bennett, guionista de Top Boy, Mobland contaba con un reparto estelar que incluía a Hardy, Pierce Brosnan y Helen Mirren, y rápidamente se convirtió en el segundo programa más visto en Paramount+, solo superado por Landman de Taylor Sheridan.

Sin embargo, Puck News fue el primero en informar el viernes que Hardy no había sido invitado a participar en la tercera temporada tras desacuerdos con los productores Jez Butterworth y David Glasser, entre otros. La noticia fue confirmada posteriormente por Variety.

The Independent se puso en contacto con Paramount+ y con el representante de Hardy para obtener comentarios.

Puck informó que Hardy llegaba tarde con frecuencia al set y que “constantemente se le pedía que hiciera comentarios sobre los guiones”, al tiempo que, según se dice, estaba disgustado por la mayor atención que se prestaba a sus compañeros de reparto.

open image in gallery Según se informa, Tom Hardy fue despedido de ‘Mobland’

open image in gallery Hardy interpreta al formidable “hombre para todo” Harry Da Souza en ‘Mobland’, junto a Pierce Brosnan y Helen Mirren ( Paramount+ )

La segunda temporada de Mobland ya finalizó su rodaje y se estrenará en los próximos meses. Aunque no se confirmó oficialmente una tercera temporada, es casi seguro que se producirá dado el enorme éxito de la serie.

Cuando Chris McCarthy, director ejecutivo de Paramount Global y presidente de MTV Entertainment, confirmó la producción de la segunda temporada de Mobland, destacó el enorme éxito de la serie en las plataformas de streaming y las actuaciones del reparto, incluido Hardy.

“Mobland se convirtió en un triunfo rotundo, impulsado por la brillantez creativa de Guy, Jez, Ronan y David Glasser, y cobró vida gracias a las magníficas interpretaciones de Tom, Pierce y Helen”, dijo en aquel momento.

Esta no sería la primera vez que Hardy tiene un enfrentamiento con otros en el set. Él y Charlize Theron protagonizaron una sonada disputa en el rodaje de Mad Max: furia en camino.

Los dos actores protagonizaron juntos el drama postapocalíptico de 2015 y era sabido que no se llevaban bien y Theron admitió que la pareja “se enzarzó en una pelea” durante el rodaje.

En declaraciones a The New York Times en 2020, Hardy habló sobre su tensa relación con Theron y dijo: “Creo que, en retrospectiva, me vi superado por la situación en muchos sentidos. La presión sobre ambos era abrumadora en ocasiones”.

Continuó: “Lo que ella necesitaba era un compañero mejor, quizás con más experiencia, en mí. Eso es algo que no se puede fingir. Me gustaría pensar que ahora que soy mayor y más feo, podría estar a la altura de las circunstancias”.

Con el tiempo, Theron también aprendió a comprender por lo que estaba pasando su antiguo compañero de reparto y admitió: “En retrospectiva, no tuve la suficiente empatía para comprender realmente lo que debió sentir al ponerse en el lugar de Mel Gibson. ¡Eso da miedo!”.

“Creo que, debido a mi propio miedo, estábamos levantando muros para protegernos en lugar de decirnos el uno al otro: ‘Esto da miedo para ti, y también para mí. Seamos amables los unos con los otros’. De una manera extraña, estábamos funcionando como nuestros personajes: todo giraba en torno a la supervivencia.”