Steven Spielberg rechazó trabajar con Ben Affleck por una pelea familiar en una piscina, afirma guionista

Steven Spielberg se negó en una ocasión a trabajar con Ben Affleck en una película debido en parte a un largo resentimiento derivado de unas vacaciones familiares, según ha afirmado el guionista de la película, Mike Binder.

Binder afirma que desarrolló con Spielberg la película de 2006 Un destino compartido, sobre un agente de Hollywood, y que el cineasta de Tiburón estaba inicialmente dispuesto a dirigirla.

En el pódcast One Bad Movie, Binder relató que Spielberg había cambiado de opinión sobre la dirección, pero que lo había animado a dirigir él mismo el guion para DreamWorks Pictures, estudio propiedad de Spielberg.

Sin embargo, cuando Binder quiso contratar a Ben Affleck para el papel protagonista, Spielberg supuestamente se echó atrás.

Dijo Binder: “Llamo a Steven, y dice: ‘No. No puedo hacerla con él. Acabamos de fracasar con una película en la que aparece, ahora tiene todo ese asunto de J-Lo, y tengo otros problemas con él’”.

Según el guionista, esos “problemas” se remontaban a cuando Affleck salía con la ahijada de Spielberg, Gwyneth Paltrow.

Steven Spielberg guarda un presunto rencor a Ben Affleck por un incidente en unas vacaciones familiares ( Getty )

Binder afirma que Spielberg le dijo que fueron juntos de vacaciones en familia, y que le relató: “‘Mi hijo era pequeño; estaba jugando en la piscina, y salió de la piscina; Ben llegó completamente vestido, y mi hijo empujó a Ben a la piscina. Ben se enfadó mucho con él, salió de la piscina, lo levantó y lo volvió a tirar a la piscina, e hizo llorar a mi hijo’”.

Cuando Binder le preguntó a Spielberg por qué le contaba esa historia, dijo que Spielberg le había explicado: “‘Simplemente, no me gusta trabajar con él. Además, sus dos últimas películas fracasaron. Busca a otra persona. Cualquiera menos él. Es una persona muy fría’”.

Cuando Binder le dijo al agente de Affleck que no podía contratarlo, el actor volvió a llamarlo inmediatamente.

“Ben me llama y me dice: ‘¿Te dijo Steven Spielberg que tiré a su hijo al agua? ¿Es eso lo que pasó? ¿Es por eso que no estoy en tu película?’. Le respondí: ‘No, no lo dijo’. ‘¡Sí que lo dijo! Te dijo que tiré a su hijo al agua. Por eso no estoy en la película’”.

Binder cuenta que volvió a llamar a Spielberg para decirle que seguía queriendo contar con Affleck para la película. Spielberg aceptó, pero al día siguiente Binder se enteró de que DreamWorks abandonaba el proyecto.

Finalmente, Binder rodó la película con Affleck para la productora independiente Media 8, y la distribuidora Lionsgate la estrenó directamente en DVD.

The Independent se ha puesto en contacto con Spielberg y Affleck en busca de comentarios.

Binder añadió que varios años después, en 2013, vio a Affleck ganar el Oscar a la mejor película por Argo.

“Vence a Spielberg [quien estaba nominado por Lincoln], y ambos aparecen abrazados en los premios de la Academia”, recuerda Binder.

“Le mando un mensaje a Ben, lo estoy viendo en directo. Escribo: ‘Ben, esta noche podrías tirar a toda la familia de Spielberg a la piscina y salirte con la tuya’. Una hora después, suena el teléfono, y es Affleck desde la Academia; dice: ‘¡Morí de la risa!’”.

Traducción de Sara Pignatiello