Falleció Brigitte Bardot, la actriz y cantante francesa que se convirtió en símbolo de la revolución sexual de los años 50 y 60. Tenía 91 años.

La Fundación Brigitte Bardot anunció el domingo (28 de diciembre) “con inmensa tristeza” la noticia de su fallecimiento y calificó a la estrella de “actriz y cantante de fama mundial, que decidió abandonar su prestigiosa carrera para dedicar su vida y su energía a la protección de los animales y a su fundación”.

La muerte de Bardot se produjo apenas un mes después de que la fundación de la estrella dijera que los informes sobre su mala salud eran “falsos”. Bardot se sometió a una intervención quirúrgica “menor” en octubre.

A lo largo de su carrera, la estrella parisina fue aclamada por su trabajo con directores pioneros de la Nueva Ola francesa como Roger Vadim y Jean-Luc Godard.

También cantó en varios discos y, sobre todo, colaboró con Serge Gainsbourg y más tarde se dedicó al activismo en favor de los derechos de los animales.

Brigitte Bardot rodando Viva María!, de Louis Malle, en México, en febrero de 1965 ( Getty )

Bardot nació el 28 de septiembre de 1934 en el distrito 15 de París. Su padre, Louis, era ingeniero, y su madre, Anne-Marie, hija del director de una compañía de seguros. Creció en un estricto hogar católico y atribuyó su rebeldía a un incidente ocurrido en su juventud, cuando ella y su hermana rompieron un jarrón y fueron azotadas por su padre.

Tras estudiar ballet de niña, comenzó su carrera como modelo. A los 15 años, Bardot apareció en la portada de la revista Elle. Posteriormente, fue invitada a una audición para un papel cinematográfico, donde conoció al guionista de la producción, Vadim. La pareja se enamoró y se casó cuando ella cumplió 18 años.

Bardot comenzó su carrera como actriz en 1952, a los 17 años, con apariciones en la comedia Crazy for Love y el drama Manina, la chica del bikini. A esta última película se le atribuye el mérito de haber contribuido a popularizar el estilo revelador de los trajes de baño.

Bardot en un rodaje con su primer marido, el director Roger Vadim ( Keystone/Getty Images )

Hizo otra docena de películas antes de que su marido Vadim la contratara para su debut como director, Y Dios creó a la mujer, en 1956. La película se convirtió en un éxito internacional y llevó a los críticos a acuñar la expresión “gatita sexual” para describir el atractivo de su presencia en la pantalla.

A finales de los años cincuenta, Bardot era la actriz mejor pagada de Francia. A pesar de importantes ofertas económicas, Bardot nunca se trasladó a Hollywood. En cambio, siguió siendo en gran medida una estrella del cine europeo, recibiendo grandes elogios por su interpretación en El desprecio de Godard en 1963. Después de 47 películas, anunció su retirada de la actuación en 1973, a los 39 años, diciendo que quería “una forma de salir elegantemente”.

Bardot en limusina desde el aeropuerto londinense de Heathrow para asistir al estreno de Shalako en 1968 ( Central Press/Hulton Archive/Getty Images )

En el apogeo de su fama, en 1963, Bardot publicó su álbum de debut Brigitte Bardot Sings. Más tarde colaboró con Gainsbourg en su álbum Initials B.B. (1968), en el famoso single Bonnie and Clyde.

Bardot se divorció de Vadim después de cinco años, en 1957. Su segundo matrimonio, con el también actor Jacques Charrier, duró de 1959 a 1962. También se divorció de su tercer marido, el millonario Gunter Sachs, en 1969, tras tres años de matrimonio.

Bardot en el cartel de El desprecio (1963), de Jean-Luc Godard

Sachs se había enfadado cuando Bardot y Gainsbourg, que por entonces era su amante, grabaron la canción Je t'aime... moi non plus e incluía lo que el ingeniero de grabación describió como “caricias fuertes”.

El cuarto y último matrimonio de Bardot, en 1992, fue con Bernard d'Ormale, asesor del líder ultraderechista del Frente Nacional Jean-Marie Le Pen.

En sus últimos años, Bardot se dedicó al bienestar de los animales a través de su propia organización benéfica, la Fundación Brigitte Bardot.

Bardot asistiendo al funeral de su primer marido, Roger Vadim, en 2000 junto a su cuarto marido, Bernard d'Ormale ( Pascal Guyot/AFP via Getty Images )

También suscitó polémica en varias ocasiones con comentarios públicos racistas y ofensivos. En un libro de 2004, se refería a los homosexuales como “fenómenos de feria”, se quejaba del “escándalo de los subsidios de desempleo” y afirmaba que Francia estaba siendo “infiltrada” por “musulmanes masacradores de ovejas”. Entre 1997 y 2008 fue llevada ante los tribunales en cinco ocasiones acusada de incitación al odio racial.

El presidente francés Emmanuel Macron encabezó los homenajes a la estrella y escribió: “Sus películas, su voz, su deslumbrante gloria, sus iniciales, sus penas, su generosa pasión por los animales, su rostro que se convirtió en Marianne, Brigitte Bardot encarnó una vida de libertad. Existencia francesa, brillo universal. Nos conmovió. Lloramos a una leyenda del siglo”.

Por su parte, Marine Le Pen, la política francesa de extrema derecha a la que Bardot elogió en su día, la considera “una mujer excepcional”.

Ella escribió: “Una mujer que decidió romper con una carrera increíble para dedicarse a los animales que defendió hasta su último aliento con una energía y un amor inagotables. Era increíblemente francesa: libre, indomable, entera. La extrañaremos mucho”.

A Bardot la sobreviven d'Ormale y su hijo Nicolas-Jacques Charrier.

