Jennifer Lopez y Ben Affleck se reúnen en la alfombra roja un año después del divorcio

Jennifer Lopez y Ben Affleck aparecieron juntos en público por primera vez desde su divorcio, durante la alfombra roja del estreno de El beso de la mujer araña en Nueva York.

La cantante de ‘On the Floor’, de 56 años, y el actor de El indomable Will Hunting, de 53, solicitaron el divorcio en agosto de 2024. Por su parte, Lopez describió la separación, que se concretó en enero, como “lo mejor que me ha pasado en la vida”.

Aun así, ambos se mostraron cordiales durante el estreno de la nueva versión cinematográfica dirigida por Bill Condon, basada en la novela de 1976, donde Lopez asume el papel principal.

“Está increíble en la película”, dijo Affleck en una entrevista con Extra.

Su productora, Artists Equity, participó en la realización del filme, donde elogió el trabajo de su exesposa.

“No puedo esperar a que el público la vea. Me siento tan orgulloso de esta cinta como de cualquier otra en la que he trabajado. Estar aquí esta noche me emociona de verdad”, añadió.

Affleck también destacó la ética de trabajo de Lopez: “Desde el primer día, Jennifer se metió de lleno en esto. No se guardó nada”.

Añadió: “Dejó todo en esta película. Sus talentos están a la vista. Es alguien que creció viendo musicales clásicos”.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se reencontraron por primera vez desde su divorcio en el estreno de 'El beso de la mujer araña' en la ciudad de Nueva York ( Getty Images )

El beso de la mujer araña, dirigida por Bill Condon, está ambientada en 1981 durante la Guerra Sucia en Argentina. La historia sigue a Luis Molina (interpretado por Tonatiuh), un prisionero que imagina compartir celda con la actriz Ingrid Luna, interpretada por Lopez.

Condon, conocido por musicales como Chicago y Dreamgirls, optó por rodar esta versión en una sola toma. “Lo primero que pensé fue: ‘¡C*****, tengo que hacerlo bien!’”, contó Lopez.

En septiembre, Lopez sorprendió al decir que, pese al dolor, la separación se convirtió en una de las experiencias más enriquecedoras de su vida.

La pareja se mostró cercana mientras posaba para las cámaras en el lanzamiento del nuevo musical de Lopez ( Getty Images )

“Porque me cambió. Me ayudó a crecer de una forma que necesitaba”, explicó la actriz, quien trabajaba en El beso de la mujer araña mientras su matrimonio con Affleck llegaba a su fin.

“Fue una etapa muy difícil. Cada momento en el plató, cada vez que me metía en el personaje, me sentía feliz. Pero al volver a casa, todo era distinto. Me preguntaba: ‘¿Cómo sigo adelante en medio de esto?’”.

Lopez y Affleck ya se habían comprometido en 2002 tras un romance relámpago. Reavivaron su relación en julio de 2021, casi dos décadas después, y se casaron un año más tarde en una ceremonia en Las Vegas.

Traducción de Leticia Zampedri