La broma más controvertida de los Critics’ Choice Awards generó fuertes abucheos en una audiencia visiblemente sorprendida, al aludir a un supuesto acuerdo entre Warner Bros y Netflix.

La ceremonia anual, presentada por Chelsea Handler, se celebró el domingo 4 de enero en Hollywood. En el evento, Una batalla tras otra y Adolescencia se alzaron con los principales premios en las categorías de cine y televisión, respectivamente.

Durante la gala, Handler lanzó bromas dirigidas a varias celebridades, incluido Leonardo DiCaprio. Sin embargo, su comentario sobre una posible adquisición de Warner Bros por parte de Netflix fue el que más revuelo causó.

La polémica surgió al referirse a Sinners, una superproducción de vampiros dirigida por Ryan Coogler, protagonizada por Michael B. Jordan y distribuida por Warner Bros. Handler la describió como “la historia de unos hermanos que crean un lugar muy divertido para el entretenimiento, y luego aparecen vampiros, les chupan la vida a todos y lo reducen todo a cenizas”.

Acto seguido, remató: “Dato curioso: el nombre original del vampiro principal era David Zaslav”. La cámara enfocó entonces al equipo de Sinners: Michael B. Jordan negó con la cabeza mientras contenía la risa, y el director Ryan Coogler mantuvo un gesto serio. En la sala, se oyeron gemidos, risas incómodas y reacciones de asombro.

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros, fue el responsable de aprobar el controvertido acuerdo de fusión por 72.000 millones de dólares que remeció a la industria del entretenimiento. El movimiento, que aún no se ha concretado, generó incertidumbre sobre el futuro del cine y la televisión.

En ese contexto, las declaraciones pasadas del codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, sumaron tensión: afirmó no considerar esencial la experiencia cinematográfica en salas, asegurando que una película puede disfrutarse con la misma eficacia desde casa.

Más aún, tras el éxito arrollador de Oppenheimer y Barbie —que recaudaron más de mil millones de dólares cada una durante el fenómeno “Barbenheimer” en 2023—, Sarandos sostuvo que ambos títulos habrían tenido el mismo impacto cultural si se hubieran estrenado directamente en streaming.

Mientras tanto, la gala de los Critics’ Choice Awards fue también una celebración del cine de género. Sinners se alzó con cuatro premios, incluidos mejor guion y mejor casting. En la categoría de mejor actriz de reparto, Amy Madigan triunfó por su papel como la villana tía Gladys en La hora de la desaparición, superando a Ariana Grande (Wicked) en una de las sorpresas de la noche.

En televisión, el drama británico Adolescencia también brilló con cuatro galardones. Stephen Graham, Erin Doherty y Owen Cooper —quien se convirtió en el ganador más joven en la historia del certamen— fueron reconocidos por sus actuaciones.

Por su parte, en las categorías cinematográficas principales, Timothée Chalamet ganó el premio a mejor actor por Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie. Jessie Buckley fue distinguida como mejor actriz por su rol protagónico en Hamnet, adaptación de la novela de Maggie O’Farrell, dirigida por Chloé Zhao.

Jessie Buckley posa con el premio a mejor actriz por ‘Hamnet’ en los Critics’ Choice Awards ( REUTERS )

Durante su discurso de aceptación, Jessie Buckley dedicó palabras emotivas a su coprotagonista Paul Mescal, quien se mostró conmovido por el reconocimiento.

“Paul, te quiero mucho. Y sé que muchas mujeres en esta sala también… pero mala suerte”, bromeó. “Nunca me cansaría de trabajar contigo. Tienes un corazón de oro. Gracias por hacerme sentir más humana”.

Hamnet explora la relación entre William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway, tras la muerte de su hijo de 11 años. Su estreno en el Reino Unido está previsto para el viernes 9 de enero.

Traducción de Leticia Zampedri