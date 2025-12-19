Steven Spielberg regresa al género de extraterrestres con un tráiler que emociona a sus fans

Los fanáticos de Steven Spielberg reaccionaron con entusiasmo tras el lanzamiento del tráiler de Disclosure Day, su nueva película centrada en un encuentro extraterrestre.

El filme, cuyo estreno está programado para el 12 de junio del próximo año, se basa en una idea original del propio Spielberg y cuenta con un guion de David Koepp, su colaborador en Jurassic Park. En el primer adelanto, Emily Blunt —conocida por El regreso de Mary Poppins— aparece en el papel de una meteoróloga de televisión. Por su parte, Josh O’Connor, actor de Wake Up Dead Man: un misterio de Knives Out, también forma parte del elenco y da vida a un enigmático personaje que dice: “La gente tiene derecho a saber la verdad”.

Además de Emily Blunt, el tráiler presenta a Colin Firth, Eve Hewson y Colman Domingo.

El cine alienígena no es nuevo para Spielberg, quien ya había incursionado en el género con películas emblemáticas como Encuentros cercanos del tercer tipo (1977), E.T. (1982), La guerra de los mundos (2005) e Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal (2008).

En redes sociales, los fanáticos reaccionaron con entusiasmo tras el lanzamiento del tráiler. Uno de ellos escribió: “Durante medio siglo, cada nuevo estreno de Steven Spielberg siempre se sintió como un acontecimiento imperdible. Estoy ansioso por ver ‘Disclosure Day’ el próximo año, y me encanta que Emily Blunt interprete a una meteoróloga de televisión de Kansas City. Los meteorólogos del Medio Oeste son los mejores”.

Emily Blunt protagoniza ‘Disclosure Day’, la nueva película alienígena de Steven Spielberg ( Universal Pictures )

Otro usuario comentó: “No puedo esperar. ¡Spielberg y extraterrestres! No me la pienso perder”.

Un tercer seguidor compartió una imagen de una valla publicitaria en Times Square que promociona la película y escribió: “Esta valla no anuncia simplemente otra película. Representa el regreso del cineasta que transformó el medio. Spielberg, el director más influyente en la historia del cine, el hombre cuyo apellido es sinónimo de Hollywood, está a punto de presentar su primera historia original de ciencia ficción en años.

El hecho de que todo se mantenga en secreto —con pistas sobre revelaciones y fenómenos aéreos no identificados— lo vuelve aún más fascinante. Hay una generación entera que no comprende cuánto de la cultura pop moderna le debe a él. Se siente como presenciar el próximo capítulo del arquitecto del arte cinematográfico. Momentos así no ocurren con frecuencia”.

La sinopsis oficial de la película adelanta: “Si descubrieras que no estás solo, si alguien te lo mostrara, si te lo demostrara, ¿te daría miedo? Este verano, la verdad pertenece a siete mil millones de personas”.

Por otro lado, en un artículo publicado por The Independent a comienzos de este año, el crítico Al Horner señaló que La guerra de los mundos se convirtió en una de las películas más controvertidas de la carrera de Spielberg.

“No hay que equivocarse: la película de Spielberg es una de las expresiones más contundentes de la cultura pop surgida tras el 11 de septiembre”, afirmó Horner.

Traducción de Leticia Zampedri