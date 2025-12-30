James Cameron opina sobre el polémico final de la nueva película de su exesposa Kathryn Bigelow

James Cameron dio su veredicto sobre el controvertido final de Una casa de dinamita, la película de Kathryn Bigelow, su exesposa, estrenada en Netflix.

La cinta, que retrata los minutos posteriores al lanzamiento de un misil nuclear contra Estados Unidos, recibió en general buenas críticas. Además, The Independent le otorgó cuatro estrellas.

*Advertencia: spoilers de Una casa de dinamita*

Sin embargo, algunos espectadores consideraron que el desenlace fue poco satisfactorio. La película concluye de forma ambigua: el público nunca llega a saber si el presidente, interpretado por Idris Elba, decide permitir que el misil impacte en Chicago para evitar una guerra a gran escala o si elige responder al ataque. Además, el impacto del misil no se muestra en pantalla.

En una nueva entrevista con The Hollywood Reporter, James Cameron contó que cenó con Kathryn Bigelow y le dijo que le había gustado el final de la película.

James Cameron opina sobre el polémico final de ‘Una casa de dinamita’, la película de su exesposa Kathryn Bigelow ( Getty )

“Le dije: ‘Me gusta ese final’”, recordó Cameron. “En realidad, es el único desenlace posible. No llegas al final de La dama o el tigre sabiendo qué hay detrás de cada puerta”.

La dama o el tigre es un cuento breve publicado en 1882 por Frank R. Stockton, en el que nunca se revela si una princesa decide enviar al hombre que ama a ser devorado por un tigre o a casarse con otra mujer.

Cameron profundizó luego en su postura. “Pero ese ni siquiera es el punto central”, explicó. “El punto es que, desde el instante en que el misil fue lanzado y detectado, el desenlace ya se perfilaba como algo terrible”.

Además, agregó: “No había un buen resultado posible, y la película dedica dos horas a mostrar que no existe un buen resultado. No podemos aceptar que estas armas existan”.

“Y todo se reduce a una sola persona dentro del sistema estadounidense: el presidente, que es el único autorizado a lanzar un ataque nuclear, ya sea ofensivo o defensivo, y del que dependen las vidas de todas las personas del planeta. Ese es el mundo en el que vivimos y debemos recordarlo cuando votemos la próxima vez”, afirmó.

James Cameron y Kathryn Bigelow estuvieron casados entre 1989 y 1991. Además, trabajaron juntos en películas como Punto de quiebra y Días extraños.

Por otra parte, Cameron criticó a la comediante Amy Poehler por un chiste que calificó de “ignorante” sobre la expareja durante la ceremonia de los Golden Globes de 2013.

“El comentario de Amy Poehler fue un ataque ignorante en un evento que debería ser una celebración del cine y de quienes lo hacen, no una burla”, sostuvo Cameron.

Traducción de Leticia Zampedri