James Cameron, el cineasta responsable de la exitosa película de catástrofes titanic">Titanic (1997), reveló su estrategia para sobrevivir hipotéticamente al hundimiento del famoso crucero de 1912.

Titanic, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, es una de las películas más taquilleras de todos los tiempos. La película está ambientada en el hundimiento del RMS Titanic, que se cobró la vida de más de 1.500 personas.

En una nueva entrevista, The Hollywood Reporter le preguntó a Cameron: “Si hubieras viajado solo como pasajero de segunda clase en el Titanic cuando chocó contra un iceberg, ¿qué habrías hecho?” Como explicó el entrevistador, los pasajeros de tercera clase quedarían atrapados bajo cubierta, mientras que los de primera tendrían más posibilidades de conseguir un sitio en los botes salvavidas.

“Creo que había formas interesantes de plantear hipótesis o cuestionar todo el asunto”, respondió Cameron. “Una a la que me gusta jugar con mis expertos en Titanic es —con lo que sabemos ahora, y si tuvieras el oído del capitán— ¿cómo podrías salvar a todo el mundo?”

“La otra es: ¿Qué pasaría si fueras un viajero en el tiempo, volvieras atrás y quisieras experimentar el hundimiento, y tu pequeña cosa de viaje en el tiempo que te lleva de vuelta falla, y piensas, 'm*****, estoy realmente en el barco, tengo que salir de él”.

DiCaprio y Winslet en Titanic ( Fox )

En este último escenario, Cameron argumentó que lo mejor sería permanecer junto al borde de la cubierta y esperar a que saliera un bote salvavidas durante las primeras fases de la evacuación. En ese momento, saltaría y nadaría hasta el barco, y confiaría en que los pasajeros lo subieran a bordo.

“La mayoría de la gente no habría tenido el valor de tirarse al agua”, continuó. “No podían creer que el barco realmente fuera a hundirse. Pero si supieras con certeza que se va a hundir y no estuvieras en un bote salvavidas, te tirarías al agua junto al barco en cuanto zarpara. Una vez que se alejaban remando, estabas jodido. ¿Van a dejar que te ahogues cuando el Titanic sigue ahí y todo el mundo está mirando? No, te detendrían y los agentes dirían: ‘J*****, no puedo hacer nada al respecto’. El bote cuatro sería bueno para esto”.

La última película de Cameron, Avatar: fuego y cenizas, ya está en los cines. El éxito de taquilla es la tercera entrega de la exitosa franquicia Avatar.

En su crítica de Fuego y cenizas para The Independent, Clarisse Loughrey escribió: “Con 197 minutos de duración, la tercera película de su serie Avatar puede hacerte sentir como un niño inquieto obligado a sentarse durante un sermón de Pascua”.

Traducción de Olivia Gorsin