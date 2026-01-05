Leonardo DiCaprio, incómodo tras chiste sobre su conexión con Jeff Bezos en los Critics’ Choice Awards

Leonardo DiCaprio se encontró en el centro de una broma que hacía referencia a su asociación con el empresario multimillonario Jeff Bezos en los Critics' Choice Awards.

La ceremonia anual se celebró en Hollywood el domingo 4 de enero, y DiCaprio asistió tras haber sido nominado por su papel en Una batalla tras otra, que ganó el premio a la mejor película y al mejor director para Paul Thomas Anderson.

La presentadora, Chelsea Handler, dirigió sus chistes a DiCaprio, que pocos días antes había sido fotografiado hablando con el fundador de Amazon, Bezos, en el superyate de este en el Caribe, cerca de San Bartolomé.

Un día después, el actor tuvo que ausentarse del Festival Internacional de Cine de Palm Springs (California, EE. UU.), debido a las restricciones de viaje impuestas tras los ataques aéreos estadounidenses contra Venezuela.

“Leo casi no llega esta noche porque estaba atrapado en un barco en San Bartolomé”, bromeó Handler, y añadió: “Fue como Titanic, pero peor porque Jeff Bezos estaba allí”.

Un DiCaprio visiblemente incómodo, que protagonizó la superproducción de 1997 de James Cameron, se rió con la broma, que provocó las carcajadas del público.

Handler dirigió entonces su atención a Benicio del Toro, compañero de reparto de DiCaprio en Una batalla tras otra: “Benicio, has tenido un año fenomenal, y tenemos que verte más, ¿está bien? Deja de ser tan selectivo. Necesito verte en más películas, en más programas de TV, en la habitación 708 del Hotel Andaz esta noche”.

open image in gallery Chelsea Handler se burló de Leonardo DiCaprio en los Critics' Choice Awards ( YouTube )

En la ceremonia de entrega de premios, la serie británica Adolescencia se hizo con cuatro galardones en total, incluidos los trofeos para los actores Stephen Graham, Erin Doherty y Owen Cooper; Cooper se convirtió en el ganador más joven de la historia de los premios.

Mientras tanto, en las categorías cinematográficas, Timothée Chalamet ganó el premio al mejor actor por su papel en Marty Supreme, dirigida por Josh Safdie, y la irlandesa Jessie Buckley se llevó el de mejor actriz por su interpretación en la adaptación de Chloé Zhao de la novela Hamnetde Maggie O'Farrell.

Durante su discurso de aceptación, Jessie Buckley dedicó palabras emotivas a su coprotagonista Paul Mescal, quien se mostró conmovido por el reconocimiento.

“Paul, te quiero mucho. Y sé que muchas mujeres en esta sala también... pero mala suerte”, bromeó, y agregó: “Nunca me cansaría de trabajar contigo. Tienes un corazón de oro. Gracias por hacerme sentir más humana”.

open image in gallery Jessie Buckley posa con el premio a mejor actriz por ‘Hamnet’ en los Critics’ Choice Awards ( REUTERS )

Hamnet explora la relación entre William Shakespeare y su esposa Anne Hathaway, tras la muerte de su hijo de 11 años. Su estreno en el Reino Unido está previsto para el viernes 9 de enero.

También fue una gran noche para el terror: Pecadores, de Ryan Coogler, triunfó cuatro categorías, entre ellas mejor guion y mejor reparto. En la categoría de mejor actriz de reparto, Amy Madigan ganó por su papel como la villana tía Gladys en La hora de la desaparición, superando a Ariana Grande (Wicked) en una de las sorpresas de la noche.

Traducción de Sara Pignatiello