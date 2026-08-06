Scott Eastwood revela que su padre, Clint, puso en su sitio a Kevin Costner en un rodaje: “Tenía un gran ego”

El actor Scott Eastwood ha recordado la legendaria manera en que su padre, Clint Eastwood, puso en vereda el “gran ego” de Kevin Costner en el set de rodaje de Un mundo perfecto en 1993.

Dirigida y protagonizada también por Clint (96), la película de suspense y crimen narra la historia de un preso fugado (Costner) que secuestra a un niño pequeño e impresionable y lo lleva de viaje por el suroeste de EE. UU.

El papel protagónico de Costner en el thriller policíaco llegó en un momento en que el actor estaba “pasando por una especie de ascenso a la fama” y “tal vez [tenía] un gran ego”, explicó Scott (40) en un episodio reciente del pódcast Armchair Expert de Dax Shepard.

“Por lo visto, Kevin no quería salir de su caravana por algún motivo”, recordó el protagonista de Corazones de hierro, y explicó que su padre “no [usaba] caravanas ni esas cosas” y prefería “quedarse en el set”.

“Siempre me decía eso cuando era niño: ‘¿Quieres aprender a hacer películas? ¿Quieres aprender a hacer esto? Quédate aquí con todos los demás y haz la maldita película’”, señaló Scott.

open image in gallery Clint Eastwood y Kevin Costner (en una foto de 1997) protagonizaron juntos el thriller policíaco de 1993 ‘Un mundo perfecto’ ( Getty )

open image in gallery Clint Eastwood (izquierda) mandó una vez a Kevin Costner (derecha) a casa porque este se negaba a salir de su caravana ( Getty )

En lugar de gritarle a Costner que saliera de su caravana, Clint le dijo a su equipo que lo mandaran a casa.

“Así que lo mandó a casa, y supongo que fueron a ver a Kevin y le dijeron: ‘Oye, terminaste por hoy’. Él respondió: ‘¿Qué quieres decir? Estoy en la escena’. [Y ellos dijeron]: ‘Bueno, supongo que ya no’”, relató Scott.

“Al día siguiente, [Costner] estaba en el set listo para empezar”, dijo la estrella de Gran Torino.

The Independent se ha puesto en contacto con el representante de Costner para obtener declaraciones al respecto.

Scott es uno de los ocho hijos de Clint, fruto de diversas relaciones y matrimonios. Es el mayor de los dos hijos que el famoso actor y director tuvo con Jacelyn Reeves.

El cuatro veces ganador del Oscar saltó a la fama con la serie de televisión Látigo en los años 60 antes de protagonizar la trilogía de spaghetti westerns de Sergio Leone, que incluye El bueno, el malo y el feo. Su debut como director, Obsesión mortal, se estrenó en 1971, y en los años siguientes lanzó filmes de éxito como Golpes del destino, Sin perdón, Francotirador y La mula.

open image in gallery Scott Eastwood es uno de los ocho hijos del actor y director ganador de cuatro premios Oscar ( Getty )

Clint no ha actuado desde Cry Macho (2021), y su hijo, Kyle, músico y compositor de 58 años, declaró a France Info en noviembre de 2025 que el director se había retirado oficialmente.

“Guardo muchos buenos recuerdos de haber trabajado con él. Ahora está jubilado, tiene 95 años”, dijo Kyle, y añadió: “Pero tuve mucha suerte de poder trabajar con él en varias películas. Fue una gran experiencia para mí”.

Sin embargo, el mes pasado, Scott puso en duda la supuesta jubilación de su padre.

“Ya veremos. No lo he oído a él decir eso”, declaró el actor de El viaje más largo en una entrevista con ScreenRant. Agregó: “Su trayectoria profesional, en general, ha sido admirable e inspiradora, y sigue siéndolo. El trabajo, el arte que ha demostrado dentro y fuera de la pantalla. Produciendo, escribiendo, componiendo, dirigiendo, actuando. Su obra es increíble”.

Traducción de Sara Pignatiello