Naomi Watts revela su inesperado debut en el UCM con ‘Spider-Man: Un nuevo día’

Catorce años después de interpretar a la madre de Tom Holland en Lo imposible, Naomi Watts reveló que se unió en secreto al Universo Cinematográfico de Marvel con un papel de voz no acreditado en Spider-Man: Un nuevo día.

La actriz, nominada al Oscar, confirmó el martes que dio voz a EVIE, la asistente de inteligencia artificial de Peter Parker en la película, poniendo fin a un cameo que se había mantenido en secreto incluso después de que el filme rompiera récords de taquilla durante su fin de semana de estreno.

“De interpretar a tu madre a darle voz a tu IA (creada 100 % por humanos)”, escribió Watts en Instagram, donde también compartió una imagen del detrás de cámaras de una sesión de grabación remota junto al director Destin Daniel Cretton.

“¡Felicidades a Tom, Destin y a todo el equipo de Spider-Man: Un nuevo día por este histórico fin de semana de estreno! Estoy inmensamente orgullosa de formar parte, aunque sea con una pequeña contribución, de esta increíble película”, agregó.

Dirigida por Destin Daniel Cretton, responsable de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, la película sigue a Peter Parker cuatro años después de los acontecimientos de Spider-Man: Sin camino a casa. Ahora vive en el anonimato, luego de que el hechizo del Doctor Strange borrara del mundo el recuerdo de su identidad.

Aun así, continúa protegiendo Nueva York como Spider-Man mientras investiga una nueva amenaza y descubre que sus poderes comienzan a evolucionar de formas inesperadas.

Además de Tom Holland, el reparto incluye a Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando y Mark Ruffalo.

El debut de Watts en el Universo Cinematográfico de Marvel también marca su reencuentro con Holland, 14 años después de Lo imposible. En la película de 2012, la actriz interpretó a María Bennett, madre de Lucas, el personaje de Holland, en la historia de una familia que lucha por sobrevivir al devastador tsunami del océano Índico de 2004.

Ese drama supuso el debut cinematográfico de Holland, entonces de 16 años, mientras que la actuación de Watts le valió una nominación al Oscar como Mejor Actriz.

Tres años más tarde, Holland fue elegido para interpretar a Spider-Man en Capitán América: Civil War, papel que lo convertiría en una de las figuras centrales del Universo Cinematográfico de Marvel.

En una reciente entrevista para el pódcast Good Hang, de Amy Poehler, el actor recordó su experiencia trabajando con Watts y la describió como “una clase magistral de actuación”.

"Era una actriz increíblemente talentosa", afirmó Holland. “Tenía muchísima paciencia, era muy cariñosa y amable. Su ética de trabajo era extraordinaria y siempre trataba con respeto a todo el equipo. Para mí, que apenas comenzaba en esta industria, no pude haber tenido un mejor ejemplo de cómo comportarme y cómo hacer este trabajo”.

Spider-Man: Un nuevo día también reunió nuevamente a Watts con Cretton, quien la dirigió en el drama El castillo de cristal (2017), y con Sadie Sink, quien también formó parte de esa película.

‘Spider-Man: Un nuevo día’ se ha convertido en uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia del cine ( Sony Pictures )

Desde su estreno, el 31 de julio, Spider-Man: Un nuevo día se ha convertido rápidamente en uno de los mayores éxitos de taquilla de la historia.

Tras un debut récord en Norteamérica, donde recaudó 360 millones de dólares y superó el estreno de Avengers: Endgame para conseguir el mejor fin de semana de apertura en Estados Unidos, la película alcanzó los 1.000 millones de dólares en la taquilla mundial en apenas seis días. Con una recaudación global de 1.050 millones de dólares —407 millones en Estados Unidos y 645,8 millones en el resto del mundo—, se convirtió en la segunda película que más rápido ha alcanzado esa cifra, solo por detrás de Avengers: Endgame.

La cuarta película en solitario de Spider-Man también ha sido recibida con entusiasmo por la crítica. En su reseña para The Independent, Clarisse Loughrey le otorgó cuatro estrellas y aseguró que no solo es la mejor versión del personaje dentro del Universo Cinematográfico de Marvel, sino también la mejor película de Spider-Man desde Spider-Man 2, de Sam Raimi.

La crítica también elogió la actuación de Sadie Sink, a quien calificó de "excelente", aunque reconoció que no podía revelar más detalles sobre su personaje sin estropear las sorpresas de la trama.

Spider-Man: Un nuevo día ya está en cartelera.

Traducción de Leticia Zampedri