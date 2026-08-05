Zendaya y Tom Holland podrían convertirse en la pareja de actores más taquillera de la historia

Zendaya y Tom Holland podrían coronar un extraordinario 2026 al convertirse en los actores con la mayor recaudación en taquilla en un solo año en la historia de Hollywood.

La pareja, que está casada, atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera gracias a sus papeles en dos de las películas que dominan la taquilla mundial: La odisea, de Christopher Nolan, y Spider-Man: Un nuevo día, la nueva entrega del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

En la adaptación de Nolan del poema épico de Homero, Holland interpreta a Telémaco, hijo de Odiseo (Matt Damon), mientras que Zendaya da vida a Atenea, la diosa que guía al héroe en su largo viaje de regreso a Ítaca tras la guerra de Troya. En Spider-Man: Un nuevo día, Holland vuelve a interpretar a Peter Parker, un personaje al que ha dado vida durante la última década, mientras que Zendaya retoma el papel de MJ.

La odisea ha superado ampliamente las expectativas al recaudar 911,4 millones de dólares en poco más de dos semanas desde su estreno. Por su parte, Spider-Man: Un nuevo día, la cuarta película en solitario de Holland como Spider-Man, recaudó unos impresionantes 927 millones de dólares solo en su primer fin de semana.

El desempeño de ambas producciones también impulsó el mejor fin de semana en la historia de la taquilla de Estados Unidos, con una recaudación conjunta de 434 millones de dólares en los últimos tres días.

open image in gallery Tom Holland y Zendaya, una de las parejas más famosas de Hollywood, protagonizan dos de los mayores estrenos del año ( Getty )

La odisea se ha convertido en un fenómeno cultural que millones de personas quieren vivir en salas IMAX, ya que es la primera película de la historia filmada por completo en ese formato. Para hacerla posible, se desarrolló una nueva cámara especialmente para Christopher Nolan, lo que le permitió rodar escenas de diálogo más íntimas, algo que no había logrado en sus películas anteriores debido al ruido que generaba el equipo utilizado hasta entonces.

Por su parte, Spider-Man: Un nuevo día no solo es la más reciente entrega de una franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) que, en términos generales, ha recibido buenas críticas, sino también la última película del estudio antes del esperado estreno de Avengers: Doomsday. La cinta reunirá nuevamente a varios personajes conocidos, incluido Robert Downey Jr., quien interpretará al principal antagonista, Doctor Doom. Además, marcará el debut de importantes personajes de la franquicia X-Men dentro del MCU.

Sin embargo, el éxito de ambas producciones no puede explicarse sin la participación de Zendaya, de 29 años, y Holland, de 30. La pareja ha acaparado la atención durante las alfombras rojas: Zendaya se volvió viral por sus looks, mientras que las muestras de cariño de Holland hacia su esposa generaron un gran impacto en las redes sociales.

open image in gallery Zendaya en ‘La odisea’, junto a Matt Damon ( Universal Pictures )

La pareja se conoció durante el rodaje de Spider-Man: De regreso a casa en 2016 y, poco después, comenzó una relación que mantuvo en privado hasta hacerla pública en Instagram en 2021. En junio de 2026, Holland confirmó que ambos se habían casado en una ceremonia privada.

Hasta ahora, La odisea y Spider-Man: Un nuevo día acumulan una recaudación conjunta de 1.838,4 millones de dólares para la pareja. Sin embargo, ambas películas aún tienen recorrido en los cines y se espera que sigan sumando ingresos en taquilla.

Además, Zendaya añadió este año otro éxito a su filmografía con El drama, una de las películas más taquilleras de A24 hasta la fecha, con una recaudación de 132,5 millones de dólares (98,4 millones de libras esterlinas).

En diciembre, la actriz podría aumentar aún más esa cifra con el estreno de Duna: Parte 3, de Denis Villeneuve. Al igual que La odisea, la película apunta a convertirse en un gran atractivo para las salas IMAX y, dependiendo de la recepción de la crítica, podría recaudar entre 700 y 800 millones de dólares.

open image in gallery Tom Holland en ‘Spider-Man: Un nuevo día’ ( Sony Pictures Releasing/Marvel Studios )

En el caso de Holland, es muy probable que también aparezca en Avengers: Doomsday, aunque su participación aún no ha sido confirmada. Todo indica que 2026 podría marcar el fin, o al menos una pausa, del llamado "cansancio por las películas de superhéroes". Además, Doomsday, al igual que Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, probablemente, superará los 1.000 millones de dólares en taquilla.

Tampoco se descarta que Zendaya aparezca en Avengers: Doomsday para retomar su papel de MJ. De concretarse, sus ingresos en taquilla durante 2026 podrían incluso superar los de su esposo.

Actualmente, el récord de mayor recaudación en taquilla para un actor en un solo año lo ostenta Samuel L. Jackson, quien en 2019 acumuló 6.400 millones de dólares gracias a sus participaciones en Capitana Marvel, Avengers: Endgame, Spider-Man: Lejos de casa y Star Wars: El ascenso de Skywalker.

Sin embargo, algunas de esas apariciones fueron muy breves. En Avengers: Endgame, Jackson apenas apareció durante un cameo de tres segundos y, en Star Wars: El ascenso de Skywalker, solo prestó su voz. Si se excluye la recaudación de esta última película, su total se reduce a 2.500 millones de dólares.

open image in gallery Samuel L. Jackson ostenta actualmente el récord del actor con la mayor recaudación en taquilla en un solo año ( AFP/Getty )

Actualmente, Holland ocupa el segundo lugar, con una recaudación de 4.367 millones de dólares, impulsada por el éxito de Avengers: Endgame y Spider-Man: Lejos de casa en 2019. Scarlett Johansson aparece en el tercer puesto, con 4.024 millones de dólares.

Si La odisea y Spider-Man: Un nuevo día mantienen su buen desempeño en taquilla y Duna: Parte 3 cumple con las expectativas, todo apunta a que Zendaya podría desafiar el récord de Samuel L. Jackson.