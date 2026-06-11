El hijo de Clint Eastwood responde a las especulaciones sobre la supuesta jubilación del actor

Scott Eastwood no está convencido de que su padre, la leyenda de Hollywood Clint Eastwood, haya rodado ya su última película.

Después de que su hermano Kyle Eastwood diera por hecha la jubilación del cineasta, Scott aseguró que solo creerá que su padre, de 96 años, se ha retirado cuando lo escuche de él mismo.

Ya veremos. Hasta ahora, él no me ha dicho que vaya a retirarse", dijo Scott, de 40 años, a ScreenRant en una entrevista publicada el martes. "Así que no sé qué pensar".

El actor añadió: “Toda su carrera es digna de admiración y una fuente de inspiración para mí. El talento que mostró delante y detrás de las cámaras es extraordinario. Produjo, escribió, compuso, dirigió y actuó. Su obra es increíble".

Ganador de cuatro premios Oscar, Clint Eastwood alcanzó la fama en la década de 1960 gracias a la serie de televisión Rawhide, antes de consolidarse como estrella internacional con la trilogía del spaghetti western de Sergio Leone, que culminó con El bueno, el malo y el feo.

Su debut como director llegó en 1971 con Escalofrío en la noche. Desde entonces, construyó una de las filmografías más influyentes de Hollywood con títulos como Sin perdón, Million Dollar Baby, Francotirador y La mula.

Padre e hijo compartieron pantalla en varias películas a lo largo de sus carreras ( Getty Images )

Siguiendo los pasos de su padre, Scott desarrolló una carrera como actor durante décadas y participó en varias de sus películas, entre ellas Banderas de nuestros padres, Invictus y Golpe de suerte.

Las especulaciones sobre el retiro del protagonista de Gran Torino cobraron fuerza después de que Kyle Eastwood, músico de jazz y compositor de la banda sonora de varias de las películas de su padre, sugiriera que Clint ya había completado su último proyecto cinematográfico.

Durante una presentación en noviembre, Kyle comentó ante el público: "Tengo muchos recuerdos entrañables de haber trabajado con él. Ahora está retirado, tiene 95 años. Pero tuve la enorme suerte de colaborar con él en varias películas. Fue una experiencia fantástica para mí".

Padre de ocho hijos, Clint Eastwood es considerado uno de los actores convertidos en directores más respetados y exitosos de Hollywood. Su estilo, marcado por la sobriedad y la precisión, le permitió ganarse la reputación de completar los rodajes antes de lo previsto y por debajo del presupuesto inicial.

Richard Harris, fallecido en 2002 y compañero de reparto de Eastwood en Sin perdón (1992), aseguró que fue la película mejor organizada en la que trabajó y describió como "asombroso" el nivel de preparación del actor y director.

Hilary Swank, ganadora del Oscar por su interpretación en Million Dollar Baby (2004), también destacó su manera de trabajar:

"Me hizo sentir muy cómoda. Consigue que todos se sientan a gusto muy rápido".

La película más reciente de Clint Eastwood como director fue el thriller judicial Jurado N.º 2, estrenado en 2024 y protagonizado por Nicholas Hoult, Toni Collette y Zoey Deutch. Su última aparición frente a las cámaras fue en el wéstern dramático Cry Macho (2021).

Traducción de Leticia Zampedri