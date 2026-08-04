Actriz de ‘La Odisea’ habla sobre la vez que Scarlett Johansson la reemplazó en una película ganadora del Oscar

Samantha Morton habló sobre la experiencia de haber perdido su papel en la película de ciencia ficción y romance Ella, dirigida por Spike Jonze y estrenada en 2013.

La actriz, que está cosechando excelentes críticas por su interpretación de la hechicera griega Circe en La Odisea, de Christopher Nolan, fue originalmente la voz de Samantha, el sistema operativo con inteligencia artificial del que se enamora Theodore Twombly, el personaje interpretado por Joaquin Phoenix.

Sin embargo, durante la posproducción fue reemplazada por Scarlett Johansson. La película recibió cinco nominaciones al Oscar, incluida la de mejor película, y ganó el premio a mejor guion original.

“Debo decir que es prerrogativa de cada director decidir el montaje final de una película. En este trabajo nunca tienes garantizado que tu participación llegue a la versión final. Pero sí, me sorprendió. Decir que me entristeció un poco sería quedarse corto”, admitió Morton en el pódcast Happy Sad Confused, conducido por Josh Horowitz.

“El tiempo que pasé en el set con Joaquin [Phoenix], trabajando con Spike en el guion, construyendo a Samantha y todo el trabajo que hicimos fue muy especial. Logramos cosas increíbles”, agregó la actriz británica de 49 años.

open image in gallery Samantha Morton está recibiendo excelentes críticas por su interpretación de Circe en ‘La Odisea’ ( Getty )

open image in gallery Joaquin Phoenix protagoniza ‘Ella’, de Spike Jonze, donde interpreta a un hombre que se enamora de un sistema operativo con inteligencia artificial. Samantha Morton fue originalmente la voz de esa IA, pero durante la posproducción fue reemplazada por Scarlett Johansson ( Warner Bros. )

“Diseñaron y construyeron una cabina para que pudiera grabar todas mis líneas. A veces estaba dentro de una cabina telefónica negra y acolchada; otras, en el maletero de un auto. Creo que mi versión de Samantha era muy distinta. Ella era inglesa”, explicó.

“Scarlett Johansson tiene una voz hermosa y es increíblemente evocadora. Entendí la decisión, pero me dolió. Que te reemplacen duele. Lo único que me hubiera gustado era tener otra oportunidad en una cabina de grabación para intentar hacer un acento estadounidense. Pero, bueno... ¡es Scarlett Johansson!”, agregó.

Morton forma parte del elenco de La Odisea, la superproducción de Christopher Nolan que sigue el largo viaje de Odiseo (Matt Damon) de regreso a Ítaca tras la Guerra de Troya. La película también cuenta con las actuaciones de Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya y Charlize Theron.

Antes del estreno de la cinta, el 17 de julio, Nolan aseguró que la interpretación de Morton provocó una reacción en el set que no veía desde que dirigió al fallecido Heath Ledger en El caballero de la noche (2008).

open image in gallery Scarlett Johansson reemplazó a Samantha Morton como la voz de Samantha en ’Ella’, película que recibió cinco nominaciones al Oscar, incluida la de mejor película ( AFP/Getty )

“Era una película de gran escala, y Circe es un personaje que aparece para cambiar por completo la dinámica”, dijo Nolan al Los Angeles Times.

“De una forma muy extraña, toda la película dependía de ese personaje. Era el eje de la historia. Siempre he admirado el trabajo de Samantha, ya que aporta una profundidad extraordinaria a cada interpretación y no parece tener límites como actriz”.

Nolan también recordó que, tras una de las escenas de Morton, todo el equipo “estalló en aplausos”.

Contó que más tarde habló de ese momento con su esposa y socia productora, Emma Thomas, y que ella le hizo notar que la última vez que había visto una reacción similar en un rodaje fue con Heath Ledger durante El caballero de la noche.

Traducción de Leticia Zampedri