Perez Hilton fue trasladado de urgencia al hospital tras una inquietante transmisión en vivo de TikTok

El famoso bloguero Perez Hilton fue trasladado de urgencia al hospital después de que sus seguidores de TikTok denunciaron una transmisión en directo preocupante.

Según los informes, algunos espectadores preocupados vieron a Hilton, de 48 años, autolesionándose en un video transmitido en la aplicación de redes sociales el martes (2 de agosto), tras lo cual los servicios de emergencia llegaron rápidamente a su casa en Miami.

Fue recuperado sano y salvo y trasladado por los servicios de emergencia del condado de Miami-Dade a un hospital local, donde está recibiendo atención médica.

open image in gallery Pérez Hilton fue trasladado de urgencia al hospital tras la preocupación de sus seguidores en TikTok ( Getty )

Sin mencionar a Hilton por su nombre, la oficina del alguacil de Miami-Dade emitió un comunicado en el que afirmaba haber recibido informes de un hombre que estaba “transmitiendo en directo actos de autolesión en las redes sociales” y confirmó que se encontraba solo en su casa.

En cuanto a la situación, dijeron que se habían “desvinculado tácticamente” y añadieron: “En muchos incidentes que involucran a una persona que está experimentando una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación”.

Y agregaron: “A menos que exista una amenaza inmediata para los demás, ralentizar la situación y utilizar técnicas de intervención en crisis puede reducir la probabilidad de un suicidio a manos de la policía y minimizar el riesgo de lesiones para el individuo, los agentes y terceros”.

Los representantes del exconcursante de Celebrity Big Brother emitieron un comunicado conjunto a TMZ, en el que confirmaron que estaban “al tanto del contenido preocupante que circula en línea”.

Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan declararon que no habían podido “contactarlo directamente, a pesar de nuestros continuos intentos por ubicarlo”, y que su “principal preocupación” era la salud y el bienestar de Hilton, “así como el bienestar de su familia”.

open image in gallery En 2020, Perez Hilton lamentó el tono de las entradas de su blog de la década de 2000 ( Getty )

Y continuaron: “Hasta que no tengamos información confirmada, no especularemos ni haremos más comentarios. Agradecemos la preocupación de todos y pedimos que se respete su privacidad durante este tiempo”.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Hilton para obtener comentarios adicionales.

Hilton, cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., es conocido por su blog de cotilleos homónimo, que en la década de 2000 causó controversia por sus publicaciones sin censura, así como por revelar la orientación sexual de celebridades que la mantenían en privado.

Él mismo expresó su arrepentimiento por sus acciones en el libro TMI: My Life in Scandal, publicado en 2020. “Lamento haber pensado que estaba bien sacar del clóset a celebridades”, escribió Hilton. “Es algo en lo que ya no creo”. Pérez Hilton participó en Celebrity Big Brother en 201

open image in gallery Perez Hilton fue concursante en 'Celebrity Big Brother' en 2015. ( Channel 5 )

Hilton tiene tres hijos, nacidos mediante gestación subrogada. Participó en Celebrity Big Brother en 2015 y se convirtió en el séptimo concursante en ser expulsado, dos días antes de la final.

Si experimenta sentimientos de angustia o tiene dificultades para afrontar la situación, puede hablar con los Samaritanos de forma confidencial llamando al 116 123 (Reino Unido e Irlanda), enviando un correo electrónico a jo@samaritans.org o visitando el sitio web de los Samaritanos para encontrar información sobre la sucursal más cercana.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama a la Línea Nacional de Prevención del Suicidio al 1-800-273-TALK (8255). Esta es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cercana.

Traducción de Olivia Gorsin