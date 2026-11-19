Pierce Brosnan le ha dicho a Robert Pattinson que “disfrute del viaje” después de que se revelara que el actor británico será el próximo James Bond.

El anuncio se realizó el lunes, poniendo fin a años de especulación sobre el futuro de la popular franquicia de adaptaciones de las historias de Ian Fleming.

Pattinson sustituirá a Daniel Craig, quien asumió el papel con Casino Royale en 2006 y se retiró tras su quinta película, Sin tiempo para morir, en 2021.

Brosnan, quien es irlandés, fue la quinta persona en interpretar al icónico superespía, comenzando con GoldenEye en 1995. Posteriormente, protagonizó películas como El mañana nunca muere (1997), 007: El mundo no basta (1999) y Otro día para morir (2002).

En una publicación de Instagram a primera hora del jueves, Brosnan le aseguró a Pattinson que sería un Bond “magnífico”.

Escribió: “Querido Robert, bienvenido al mundo de Bond. Vas a ser magnífico. Guardo muy buenos recuerdos del tiempo que pasamos juntos creando Recuérdame. Ha sido un placer verte acumular una obra tan extraordinaria y ver cómo has ido mejorando cada vez más”, siguió.

“Disfruta del viaje. Con mucho cariño, Pierce”, concluyó.

Robert Pattinson interpretará el papel de James Bond en la próxima película sobre el agente 007 ( Amazon MGM )

Brosnan y Pattinson protagonizaron juntos la película de drama romántico Recuérdame en 2010.

Según los informes, estrellas como Jack Lowden, Josh O'Connor y Callum Turner estaban entre los candidatos para el papel antes de que se revelara a Pattinson como el elegido.

El intérprete sigue los pasos de tan solo seis actores que han interpretado a James Bond en la gran pantalla: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Brosnan y Craig.

La próxima película de Bond está en desarrollo, y el año pasado se anunció que Steven Knight, creador de Peaky Blinders, escribiría el guion.

Denis Villeneuve, director de Duna, dirigirá la película, aún sin título y conocida como Bond 26, mientras que Amy Pascal y David Heyman ejercerán como productores.

Traducción de Sara Pignatiello