Jeff Bezos explicó por qué Robert Pattinson fue elegido para interpretar al próximo James Bond, pese a las dudas iniciales de que el actor fuera demasiado famoso para el papel.

El lunes se anunció que el actor británico dará vida al enigmático agente secreto, lo que puso fin a años de especulaciones sobre el futuro de la emblemática franquicia cinematográfica basada en las novelas de Ian Fleming. Su debut como 007 marcará el estreno de la primera película de la saga desde que Amazon adquirió MGM, el estudio de Hollywood responsable de la franquicia.

Durante un evento en California, Bezos, presidente ejecutivo de Amazon, aseguró que estuvo “muy involucrado” en el proceso de selección del elenco y reconoció que la popularidad de Pattinson generó ciertas dudas al principio. “Pensamos que quizás deberíamos elegir a alguien un poco menos conocido, pero cuando lo ves en la prueba de cámara, resulta evidente. Él es James Bond”, afirmó.

open image in gallery El fundador de Amazon, Jeff Bezos, llega a la conferencia ‘Silicon Valley y el mundo’, organizada por Semafor ( AP )

“Seguimos un proceso muy riguroso y tomamos la decisión final el viernes”, aseguró Bezos, quien explicó que el equipo a cargo de la selección había reducido la lista de candidatos a cinco actores “de enorme talento” antes de realizar pruebas de cámara “a la antigua”, con vestuario y escenas completas. “Rob tenía algo especial”, afirmó, y añadió que sus interpretaciones habían cautivado a todo el equipo de casting.

La elección de Pattinson como el nuevo 007 ha sido recibida con entusiasmo tanto dentro como fuera de la industria del entretenimiento. El actor, quien saltó a la fama con la saga Crepúsculo antes de participar en películas como Batman, Tenet y La odisea, sucederá a Daniel Craig, quien asumió el papel en 2006 con Casino Royale y se despidió del personaje en 2021 con su quinta película, Sin tiempo para morir.

Al ser consultado sobre si el primer ministro británico, Andy Burnham, estaba conforme con la elección, su portavoz oficial respondió: “Por supuesto, está muy contento por Robert Pattinson. Es una oportunidad increíble”.

Cuando le preguntaron si la elección del nuevo 007 lo había dejado “agitado o revuelto”, en alusión a la famosa frase del espía, el portavoz hizo referencia a uno de los villanos de la saga: “Me encantaría responder esa pregunta, pero creo que cualquiera de ustedes podría estar trabajando para Blofeld”.

Desde la familia real británica también celebraron la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram: “Bienvenido al Servicio Secreto de Su Majestad, señor Bond”.

open image in gallery Rami Malek aseguró estar muy contento por Pattinson ( PA )

Por su parte, Rami Malek, quien interpretó al villano Lyutsifer Safin en Sin tiempo para morir, aseguró durante la ceremonia de los premios Earthshot en Bombay, India, que Pattinson será “extraordinario” en el papel del agente secreto. “Conozco a Rob desde hace bastante tiempo y no podría estar más orgulloso de él. Creo que el hecho de que la gente lo reconozca demuestra que todos saben lo talentoso que es. Lo conozco desde hace años”, expresó.

Según trascendió, Jack Lowden, Josh O’Connor y Callum Turner figuraban entre los principales candidatos al papel, que finalmente quedó en manos de Pattinson. El actor británico seguirá los pasos de los seis intérpretes que han dado vida a James Bond en la saga oficial: Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.

La próxima entrega de la franquicia, aún sin título oficial y conocida por ahora como Bond 26, ya está en desarrollo. El año pasado se anunció que Steven Knight, creador de Peaky Blinders, estaría a cargo del guion y que Denis Villeneuve, director de Duna, dirigiría la película, con Amy Pascal y David Heyman como productores.

Traducción de Leticia Zampedri