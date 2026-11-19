A las 3:00 p. m. (hora Reino Unido) del lunes 16 de noviembre, tras años de intensas especulaciones sobre quién se pondría el esmoquin para interpretar al nuevo James Bond, finalmente se reveló su identidad. Esta vez, no hubo una rueda de prensa angustiosa con una lancha motora y un hombre incómodo con un chaleco salvavidas (Daniel Craig luego calificó su presentación de “desastre”), ni rastro de un actor impecablemente peinado posando con un cigarro enorme en la azotea del Dorchester (ejem, Roger Moore). En cambio, la gran revelación se hizo al mundo de la forma más moderna posible: en Instagram.

El video de presentación, que ya contaba con 688.000 “me gusta” apenas dos horas después de su publicación, comienza con una escena de una oscuridad total. Mientras suena la inconfundible melodía de Bond, una mano emerge de la oscuridad, empuñando una pistola brillante. Se vislumbra la manga de una camisa mientras nuestro nuevo 007 se hace visible, luego el brazo oscuro y sedoso de una chaqueta de traje y, finalmente, el rostro penetrante y decidido de nada menos que Robert Pattinson.

Cuando se trataba de la interminable maquinaria de rumores de Bond, Pattinson, la magnética estrella de Crepúsculo, El Drama y, por supuesto, The Batman, apenas era un nombre en boca de nadie hasta la semana pasada. Durante meses, los principales actores mencionados para el papel más importante del cine habían sido Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Josh O'Connor y Nicholas Hoult. Los observamos como halcones mientras evadían preguntas y cambiaban de opinión en las entrevistas recientes. “Realmente no sé nada. Simplemente me parece bastante divertido”, insistió Turner a la revista The Hollywood Reporter, evitando el contacto visual y mirando hacia sus pies. “Es todo muy halagador”, dijo Lowden a GQ.

Pero ninguno parecía encajar del todo. No tenían el peinado adecuado, ni la suficiente presencia, o habían dado un poco de vergüenza en algún fracaso reciente. También se especuló que el equipo de Bond no estaba del todo impresionado con ninguno de los candidatos que habían estado probando. Quizás era inevitable, entonces, que increíblemente tarde en la carrera, comenzaran a surgir informes de fuentes internas de la industria cinematográfica de que Pattinson se había unido a la contienda. Se especuló que era el favorito, ya que, según se decía, le habían ofrecido un trato más atractivo que a sus compañeros que audicionaban. Las fuentes afirmaban que le habían pedido que firmara para tres películas en lugar de cuatro, y que le habían ofrecido una tarifa mucho más generosa y aún no especificada. De repente, Pattinson estaba encabezando las listas de las casas de apuestas.

A pesar de los rumores, muchos pensaban que Pattinson como 007 era demasiado bueno para ser verdad, que era demasiado famoso y posiblemente demasiado mayor (los primeros informes indicaban que los cineastas buscaban a alguien de treinta y tantos años para el papel; Pattinson tiene 40). Además, ¿acaso un solo hombre puede ser Batman y Bond a la vez?

open image in gallery Pattinson se sumó a la carrera tras meses de rumores sobre Lowden y Turner ( Getty/Amazon MGM )

El lunes por la mañana, los periodistas de todo el mundo intercambiaban mensajes de gran expectación. Se rumoreaba que el anuncio era inminente. Nos enteramos de que los redactores de un periódico estaban actualizando frenéticamente sus artículos, columnas de opinión y perfiles sobre el anuncio. Nosotros también nos pusimos manos a la obra. Habían sido unas semanas difíciles informando sobre cultura y espectáculos; por fin íbamos a poder informar sobre algo divertido. Algo que nos uniera, pero en torno a una historia totalmente positiva.

Al mismo tiempo, muchos no creían que el anuncio pudiera llegar hoy. Seguramente habría una rueda de prensa o, al menos, una serie de avances que nos prepararan para el gran momento. Pero no, de repente el anuncio apareció, casi sin previo aviso, en Instagram y X (afortunadamente, no desde las cuentas de Jeff Bezos: cuando Amazon tomó las riendas de la franquicia, el magnate provocó indignación al tuitear: “¿A quién elegirían como el próximo Bond?”).

Por el momento, se desconocen muchos detalles sobre el proceso exacto de este casting, pero lo que sí sabemos con certeza es que la elección de Pattinson se produjo justo después de una serie de pruebas de pantalla en octubre, a cargo del director de Duna, Denis Villeneuve, la directora de casting Nina Gold y ejecutivos de Amazon. Además, el guion de la nueva película corre a cargo de Steven Knight, libretista de Peaky Blinders. Aún está por verse qué tipo de Bond interpretará Pattinson. Una larga espera ha terminado; ahora comienza otra.

Traducción de Sara Pignatiello