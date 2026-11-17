El anuncio de Robert Pattinson como el próximo James Bond generó más dudas sobre si Matt Reeves podrá completar su trilogía de Batman.

Pattinson protagonizó por primera vez al Caballero Oscuro en The Batman de 2022, que recibió elogios de la crítica gracias a que el guionista y director Reeves reinventó al personaje de DC al estilo de un “cine negro detectivesco”.

Actualmente, se está trabajando en una secuela titulada The Batman: Part II, pero su producción se retrasó después de que Reeves se apartó del proyecto para atender un asunto familiar personal. El cineasta ganador del Óscar, Steven Soderbergh, está terminando la película en su nombre, y se espera que llegue a los cines el 18 de febrero de 2028.

Nunca se aprobó oficialmente una tercera entrega, aunque se creía que Reeves originalmente pretendía que las películas formaran una trilogía. Sin embargo, la larga demora en la finalización de la segunda parte, sumada a los nuevos compromisos de Pattinson como 007, podría provocar el final prematuro de la franquicia.

DC Studios, el estudio de cómics responsable de Batman, ya se encuentra en un momento de incertidumbre. Los copresidentes James Gunn y Peter Safran fueron destituidos la semana pasada después de que Skydance compró el estudio como parte de la adquisición de Warner Bros. Discovery.

Robert Pattinson se convertirá en el primer actor en interpretar tanto a Batman como a James Bond ( Warner Bros./Amazon MGM )

El Batman de Pattinson ya existía fuera del universo cinematográfico de DC, y es probable que ahora comience la búsqueda de un nuevo actor dispuesto a interpretar al Caballero Oscuro en el reinventado universo DC.

The Independent se puso en contacto con DC Studios para obtener comentarios al respecto.

Además, este 18 de diciembre, Pattinson aparecerá como el inquietante villano Scytale en la parte final de la trilogía Dune de Denis Villeneuve.

Aún no se ha fijado fecha de estreno para el debut de Pattinson como Bond, en una película todavía sin título que lo reunirá con Villeneuve. Lo que sí se sabe es que el actor firmó un contrato para tres películas en las que interpretará al espía británico.

En un comunicado compartido por Amazon, que estrenará la nueva película, Pattinson dijo: “James Bond es uno de los personajes más legendarios del cine, y que me confíen el papel de 007 es el honor de mi vida. Estoy profundamente agradecido a todos en Amazon MGM Studios por haber creído en mí”.

“Decir que este puesto es un sueño hecho realidad es quedarse corto. Estoy sumamente entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante con este fantástico equipo”.

La elección del actor pone fin a años de intensas especulaciones sobre quién interpretará a 007, después de que Daniel Craig anunció formalmente su salida del papel en 2017. Nombres como Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Theo James, Idris Elba, Paul Mescal, James Norton, Callum Turner y Jacob Elordi sonaron como posibles candidatos para el papel en la última década.

Traducción de Olivia Gorsin